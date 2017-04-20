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20 апреля 2017, 18:40

Ford выпустил юбилейную Kuga

С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 50-тысячный кроссовер Kuga. Юбилейным стал полноприводный автомобиль серии Titanium Plus серого цвета Magnetic с бензиновым двигателем EcoBoost 1,5 литра мощностью 182 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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Кроссовер оснащен системой удержания в полосе Lane Keeping Aid, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль также имеет систему вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс».

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Вседорожник максимально адаптирован к климатическим дорожным условиям России. Kuga доступен с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, а также с двигателем семейства EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с. Оба агрегата сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.

Производство обновлённого автомобиля стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в конце 2016 года. В первом полугодии 2017 года кроссовер стал самой продаваемой моделью бренда Ford с результатом в 2 138 автомобилей. Рост продаж в марте составил 21% по сравнению с предыдущим месяцем.

Комплектации и технические характеристики

Ford Kuga Trend Plus 1.5 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1498
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Farion
VW Tiguan vs Ford Kuga - целесообразность или удовольствие?
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Maximus
FORD KUGA: Друг или подруга
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
Андрей
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Ford выпустил юбилейную Kuga
Кроссовер оснащен системой удержания в полосе Lane Keeping Aid, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль также имеет систему вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс».{{material_118452}}Вседорожник максимально адаптирован к климатическим дорожным условиям России. Kuga доступен с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, а также с двигателем семейства EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с. Оба агрегата сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.Производство обновлённого автомобиля стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в конце 2016 года. В первом полугодии 2017 года кроссовер стал самой продаваемой моделью бренда Ford с результатом в 2 138 автомобилей. Рост продаж в марте составил 21% по сравнению с предыдущим месяцем.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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