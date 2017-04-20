Ford выпустил юбилейную Kuga
Кроссовер оснащен системой удержания в полосе Lane Keeping Aid, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль также имеет систему вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс».
Вседорожник максимально адаптирован к климатическим дорожным условиям России. Kuga доступен с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, а также с двигателем семейства EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с. Оба агрегата сертифицированы для эксплуатации на АИ-92.
Производство обновлённого автомобиля стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в конце 2016 года. В первом полугодии 2017 года кроссовер стал самой продаваемой моделью бренда Ford с результатом в 2 138 автомобилей. Рост продаж в марте составил 21% по сравнению с предыдущим месяцем.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Kuga Trend Plus 1.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1498
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|8.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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