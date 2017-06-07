7 июня 2017, 09:04
Ford запатентовал новый вид автокресел
Компания Ford запатентовала сиденья с устройствами, которые похожи на ноги. Компания подала заявку еще в ноябре, но патент был получен только сейчас, спустя более чем полгода.
По представленной производителем документации, кресло может выйти из автомобиля и переместить человека, который в нем сидит. У сиденья есть 4 воображаемые «ноги» с шарнирами на центральной части.
По словам создателей, подобные кресла ничем не будут отличаться от обычных. В заявке также отмечается, что сиденье можно будет использовать в более крупных объектах, к примеру, платформах для транспортировки груза.
Отметим, что это далеко не первое техническое решение производителя, касающееся эргономики салона. Ранее производитель зарегистрировал подушку безопасности, которая размещается на потолке, она позволит больше обезопасить водителя и пассажиров в случае переворота машины.
До этого в ходе исследования инженеров компании было выяснено, что риск укачивания существенно снижается, если разместить экраны в салоне автомобиля повыше, так, чтобы пассажир боковым зрением мог видеть дорогу с обеих сторон.
Специалисты Ford советовали тем, кто подвержен укачиванию, выбирать место на переднем сиденье или посередине заднего ряда – так, чтобы видеть дорогу перед собой.
Читайте по теме
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Читайте по теме
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Автомобили Ford увидят все выбоины на вашем пути
10.03.2017, 13:07
ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин по версии Ford
23.02.2017, 09:25
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Как ведут себя за рулем начинающие водители?
06.10.2016, 12:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
МАСЛО В ТОСОЛЕ
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное