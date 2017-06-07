7 июня 2017, 09:04

Ford запатентовал новый вид автокресел

Компания Ford запатентовала сиденья с устройствами, которые похожи на ноги. Компания подала заявку еще в ноябре, но патент был получен только сейчас, спустя более чем полгода.
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По представленной производителем документации, кресло может выйти из автомобиля и переместить человека, который в нем сидит. У сиденья есть 4 воображаемые «ноги» с шарнирами на центральной части.
 
По словам создателей, подобные кресла ничем не будут отличаться от обычных. В заявке также отмечается, что сиденье можно будет использовать в более крупных объектах, к примеру, платформах для транспортировки груза.
 
Отметим, что это далеко не первое техническое решение производителя, касающееся эргономики салона. Ранее производитель зарегистрировал подушку безопасности, которая размещается на потолке, она позволит больше обезопасить водителя и пассажиров в случае переворота машины.
 
До этого в ходе исследования инженеров компании было выяснено, что риск укачивания существенно снижается, если разместить экраны в салоне автомобиля повыше, так, чтобы пассажир боковым зрением мог видеть дорогу с обеих сторон.
 
Специалисты Ford советовали тем, кто подвержен укачиванию, выбирать место на переднем сиденье или посередине заднего ряда – так, чтобы видеть дорогу перед собой.
Новинки и концепт кары Форд

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Ford запатентовал новый вид автокресел
По представленной производителем документации, кресло может выйти из автомобиля и переместить человека, который в нем сидит. У сиденья есть 4 воображаемые «ноги» с шарнирами на центральной части. По словам создателей, подобные кресла ничем не будут отличаться от обычных. В заявке также отмечается, что сиденье можно будет использовать в более крупных объектах, к примеру, платформах для транспортировки груза. Отметим, что это далеко не первое техническое решение производителя, касающееся эргономики салона. Ранее производитель зарегистрировал подушку безопасности, которая размещается на потолке, она позволит больше обезопасить водителя и пассажиров в случае переворота машины. До этого в ходе исследования инженеров компании было выяснено, что риск укачивания существенно снижается, если разместить экраны в салоне автомобиля повыше, так, чтобы пассажир боковым зрением мог видеть дорогу с обеих сторон. Специалисты Ford советовали тем, кто подвержен укачиванию, выбирать место на переднем сиденье или посередине заднего ряда – так, чтобы видеть дорогу перед собой.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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