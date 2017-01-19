ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя.
Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Фото конкурента Nissan Juke от Hyundai появились в сети
Судя по опубликованным фотографиям, в интерьере SUV найдут себе место и многие решения от i30, и Tucson. Известно, что кроссовер соберут на платформе, позаимствованной у i20. Двигатель новинки будет представлен разными силовыми установками с 3 и 4 цилиндрами. Объем агрегатов составит до 1,6 литра. Сейчас модель проходит финальные испытания на дорогах Европы. Ранее уже сообщалось, что компактный кроссовер будет прямым конкурентом автомобиля Nissan Juke.
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