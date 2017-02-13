Фото кроссовера УАЗ-3170 появились в Интернете

На сайте Роспатента зарегистрирован первый кроссовер компании УАЗ, автомобиль пока не имеет официального названия. По предположениям специалистов, модель назовут УАЗ-3170 либо UAZ-3170.
О разработке первого кроссовера компания рассказала в середине 2016 года. Облик автомобиля был разработан дизайнерами из ателье Pininfarina, однако производитель держит ее в секрете. В машине будет использована новая безрамная платформа.
По некоторым данным, размеры кроссовера составят 4 600 х 1 930 х 1 779 мм. Под капотом модели расположится один из 3 силовых агрегатов: 2,5-литровый атмосферник, а также 2,3-литровые турбомоторы мощностью 150 и 170 л.с.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
О разработке первого кроссовера компания рассказала в середине 2016 года. Облик автомобиля был разработан дизайнерами из ателье Pininfarina, однако производитель держит ее в секрете. В машине будет использована новая безрамная платформа. По некоторым данным, размеры кроссовера составят 4 600 х 1 930 х 1 779 мм. Под капотом модели расположится один из 3 силовых агрегатов: 2,5-литровый атмосферник, а также 2,3-литровые турбомоторы мощностью 150 и 170 л.с.
В избранное