13 февраля 2017, 10:37

Фото кроссовера УАЗ-3170 появились в Интернете

На сайте Роспатента зарегистрирован первый кроссовер компании УАЗ, автомобиль пока не имеет официального названия. По предположениям специалистов, модель назовут УАЗ-3170 либо UAZ-3170.
О разработке первого кроссовера компания рассказала в середине 2016 года. Облик автомобиля был разработан дизайнерами из ателье Pininfarina, однако производитель держит ее в секрете.  В машине будет использована новая безрамная платформа.
 
По некоторым данным, размеры кроссовера составят 4 600 х 1 930 х 1 779 мм.  Под капотом модели расположится один из 3 силовых агрегатов: 2,5-литровый атмосферник, а также 2,3-литровые турбомоторы мощностью 150 и 170 л.с.
Новинки и концепт кары UAZ

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Фото кроссовера УАЗ-3170 появились в Интернете
О разработке первого кроссовера компания рассказала в середине 2016 года. Облик автомобиля был разработан дизайнерами из ателье Pininfarina, однако производитель держит ее в секрете.  В машине будет использована новая безрамная платформа. По некоторым данным, размеры кроссовера составят 4 600 х 1 930 х 1 779 мм.  Под капотом модели расположится один из 3 силовых агрегатов: 2,5-литровый атмосферник, а также 2,3-литровые турбомоторы мощностью 150 и 170 л.с.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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