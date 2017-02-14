14 февраля 2017, 10:56

Фото новой BMW 8-series появились в сети

О новинке автопроизводитель рассказывал почти год назад - в марте 2016 года. Говорилось о выпуске модели i8 Spyder в 2 вариантах: кабриолет и Gran Coupe. Предполагается, что автомобиль начнет выпускаться уже в конце 2018 года, а в продажу поступит в конце 2019-го.
На данный момент известно, что производство будет налажено на заводе BMW в Дингольфинге. Корпус автомобиля будет широким и низким, что сделает машину похожей на Aston Martin, отмечают эксперты. 
 
По их словам, BMW 8-series заменит автомобили 6-series, так как их продажи постепенно падают. Новинка может соперничать с Maserati GT, Lexus LC, а также с Mercedes-Benz S-Class. 
 

Новинки и концепт кары БМВ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Фото новой BMW 8-series появились в сети
На данный момент известно, что производство будет налажено на заводе BMW в Дингольфинге. Корпус автомобиля будет широким и низким, что сделает машину похожей на Aston Martin, отмечают эксперты.  По их словам, BMW 8-series заменит автомобили 6-series, так как их продажи постепенно падают. Новинка может соперничать с Maserati GT, Lexus LC, а также с Mercedes-Benz S-Class.  
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG