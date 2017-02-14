Фото новой BMW 8-series появились в сети

О новинке автопроизводитель рассказывал почти год назад - в марте 2016 года. Говорилось о выпуске модели i8 Spyder в 2 вариантах: кабриолет и Gran Coupe. Предполагается, что автомобиль начнет выпускаться уже в конце 2018 года, а в продажу поступит в конце 2019-го.
На данный момент известно, что производство будет налажено на заводе BMW в Дингольфинге. Корпус автомобиля будет широким и низким, что сделает машину похожей на Aston Martin, отмечают эксперты.
По их словам, BMW 8-series заменит автомобили 6-series, так как их продажи постепенно падают. Новинка может соперничать с Maserati GT, Lexus LC, а также с Mercedes-Benz S-Class.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
На данный момент известно, что производство будет налажено на заводе BMW в Дингольфинге. Корпус автомобиля будет широким и низким, что сделает машину похожей на Aston Martin, отмечают эксперты. По их словам, BMW 8-series заменит автомобили 6-series, так как их продажи постепенно падают. Новинка может соперничать с Maserati GT, Lexus LC, а также с Mercedes-Benz S-Class.
В избранное