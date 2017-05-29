29 мая 2017, 18:27

Фото свежей генерации Toyota Land Cruiser Prado появились в СМИ

Обновленный внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с.
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Фото свежей генерации Toyota Land Cruiser Prado появились в СМИ Toyota Land Cruiser Prado
Судя по снимкам, редизайн затронет в основном переднюю часть внедорожника - он станет более угловатым благодаря иному бамперу, решетке с вертикальными планками, подретушированным фарам с хромированными «ресницами».
 
Все видоизменения модели можно отследить, несмотря на слабое качество опубликованных в СМИ фотографий. В салоне Land Cruiser Prado, как сообщается, пересмотрен внешний облик мультимедийной системы, приборной панели и панели климатической системы.
 
По некоторым данным, рестайлинговый Land Cruiser Prado появится в продаже осенью нынешнего года.
Добавим, что на российском рынке до конца года ждут новинку Toyota Fortuner, характеристики которого схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
 
На рынках других стран модель Fortuner доступна с несколькими вариантами мотора, в частности, 3-литровым дизельным мощностью 95 л.с. и 4-литровым бензиновым агрегатом 235 л.с. Также в моторной гамме присутствуют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Коробки передач – на выбор: 5- или 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый «автомат».

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин282
Объем двигателя3956
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Фото свежей генерации Toyota Land Cruiser Prado появились в СМИ
Судя по снимкам, редизайн затронет в основном переднюю часть внедорожника - он станет более угловатым благодаря иному бамперу, решетке с вертикальными планками, подретушированным фарам с хромированными «ресницами». Все видоизменения модели можно отследить, несмотря на слабое качество опубликованных в СМИ фотографий. В салоне Land Cruiser Prado, как сообщается, пересмотрен внешний облик мультимедийной системы, приборной панели и панели климатической системы. По некоторым данным, рестайлинговый Land Cruiser Prado появится в продаже осенью нынешнего года.Добавим, что на российском рынке до конца года ждут новинку Toyota Fortuner, характеристики которого схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации. На рынках других стран модель Fortuner доступна с несколькими вариантами мотора, в частности, 3-литровым дизельным мощностью 95 л.с. и 4-литровым бензиновым агрегатом 235 л.с. Также в моторной гамме присутствуют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Коробки передач – на выбор: 5- или 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый «автомат».
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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