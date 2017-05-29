29 мая 2017, 18:27
Фото свежей генерации Toyota Land Cruiser Prado появились в СМИ
Обновленный внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с.
Судя по снимкам, редизайн затронет в основном переднюю часть внедорожника - он станет более угловатым благодаря иному бамперу, решетке с вертикальными планками, подретушированным фарам с хромированными «ресницами».
Все видоизменения модели можно отследить, несмотря на слабое качество опубликованных в СМИ фотографий. В салоне Land Cruiser Prado, как сообщается, пересмотрен внешний облик мультимедийной системы, приборной панели и панели климатической системы.
По некоторым данным, рестайлинговый Land Cruiser Prado появится в продаже осенью нынешнего года.
Добавим, что на российском рынке до конца года ждут новинку Toyota Fortuner, характеристики которого схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
На рынках других стран модель Fortuner доступна с несколькими вариантами мотора, в частности, 3-литровым дизельным мощностью 95 л.с. и 4-литровым бензиновым агрегатом 235 л.с. Также в моторной гамме присутствуют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Коробки передач – на выбор: 5- или 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый «автомат».
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|282
|Объем двигателя
|3956
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.5
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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