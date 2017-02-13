13 февраля 2017, 22:19

Фотографии нового UAZ-3170 назвали фейком

В Роспатенте опровергли сообщения о выпуске нового паркетника UAZ 3170, несмотря на ранее появившиеся сообщения о регистрации. Производитель работает над новинкой, но выглядеть она будет по-другому.
Отметим, что накануне ряд СМИ распространил изображения нового SUV от Ульяновского завода. Однако фотографии оказались фейковыми, говорят в Роспатенте.
 
На предприятии в Ульяновске подтвердили, что занимались разработкой кроссовера, но работы пришлось приостановить. Тем не менее, завод не отказался от идеи разработки нового автомобиля, который может быть выпущен к 2020 году.

Новости UAZ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Фотографии нового UAZ-3170 назвали фейком
Отметим, что накануне ряд СМИ распространил изображения нового SUV от Ульяновского завода. Однако фотографии оказались фейковыми, говорят в Роспатенте. На предприятии в Ульяновске подтвердили, что занимались разработкой кроссовера, но работы пришлось приостановить. Тем не менее, завод не отказался от идеи разработки нового автомобиля, который может быть выпущен к 2020 году.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG