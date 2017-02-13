Фотографии нового UAZ-3170 назвали фейком

В Роспатенте опровергли сообщения о выпуске нового паркетника UAZ 3170, несмотря на ранее появившиеся сообщения о регистрации. Производитель работает над новинкой, но выглядеть она будет по-другому.
Отметим, что накануне ряд СМИ распространил изображения нового SUV от Ульяновского завода. Однако фотографии оказались фейковыми, говорят в Роспатенте.
На предприятии в Ульяновске подтвердили, что занимались разработкой кроссовера, но работы пришлось приостановить. Тем не менее, завод не отказался от идеи разработки нового автомобиля, который может быть выпущен к 2020 году.
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Отметим, что накануне ряд СМИ распространил изображения нового SUV от Ульяновского завода. Однако фотографии оказались фейковыми, говорят в Роспатенте. На предприятии в Ульяновске подтвердили, что занимались разработкой кроссовера, но работы пришлось приостановить. Тем не менее, завод не отказался от идеи разработки нового автомобиля, который может быть выпущен к 2020 году.
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