Foton подготовил новую линейку грузовиков для России
Foton Motor представил в России коммерческий автомобиль Aumark S. Как говорит производитель, модель должна стать одним из лучших предложений на рынке мало- и среднетоннажного коммерческого транспорта.
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Легкие и средние версии модели Aumark S будут представлены с двигателями Cummins серии ISF объемом 2,8 и 3,8 литра. Инженерам Foton Motor удалось добиться снижения расхода топлива от 5 до 10% и на 10% сократить уровень выброса CO2.
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