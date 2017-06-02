2 июня 2017, 13:31

Foton подготовил новую линейку грузовиков для России

Foton Motor представил в России коммерческий автомобиль Aumark S. Как говорит производитель, модель должна стать одним из лучших предложений на рынке мало- и среднетоннажного коммерческого транспорта.
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Новинка построена на новой платформе 4 поколения М4 и в скором будущем станет основой корпоративных продаж компании в России и в мире. Первыми в РФ будут представлены модификации S1 полной массой 3,5 и 6,5 тонн (колесная база 3360 мм., ширина кузова 1880 мм.), а также S2 полной массой 8 тонн. Ориентировочные сроки начала продаж новинок – октябрь 2017 года.

Во II половине 2018 года планируются поставки старших модификаций S3 массой 9,5 тонн. 12 и 18 тонные флагманы модельного ряда S5 станут доступны российскому покупателю в начале 2019 года.

Легкие и средние версии модели Aumark S будут представлены с двигателями Cummins серии ISF объемом 2,8 и 3,8 литра. Инженерам Foton Motor удалось добиться снижения расхода топлива от 5 до 10% и на 10% сократить уровень выброса CO2.

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Отзывы по теме
Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»
бесценный убийца - это что то новое.
александр
выбор Авто. Foton?
Celekt: Вот у меня какая дилемма, советуют купить фотон, мол, новая машина за совсем небольшие деньги, типа, беспройгрышный вариант, а я вот сомневаюсь, все же, китай, как-никак… кто с ними сталкивался? Как они вообще в обслуживании? # У меня друг занимался грузоперевозками. Логически полагали, что лучше ...
avtole
Чем джип лучше?
Джип это лучше чем кроссовер, может быть тупой вопрос, но прошу объяснить, если лучше, то чем?
valentin79.11
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Foton подготовил новую линейку грузовиков для России
{{material_119369}}Новинка построена на новой платформе 4 поколения М4 и в скором будущем станет основой корпоративных продаж компании в России и в мире. Первыми в РФ будут представлены модификации S1 полной массой 3,5 и 6,5 тонн (колесная база 3360 мм., ширина кузова 1880 мм.), а также S2 полной массой 8 тонн. Ориентировочные сроки начала продаж новинок – октябрь 2017 года.Во II половине 2018 года планируются поставки старших модификаций S3 массой 9,5 тонн. 12 и 18 тонные флагманы модельного ряда S5 станут доступны российскому покупателю в начале 2019 года.Легкие и средние версии модели Aumark S будут представлены с двигателями Cummins серии ISF объемом 2,8 и 3,8 литра. Инженерам Foton Motor удалось добиться снижения расхода топлива от 5 до 10% и на 10% сократить уровень выброса CO2.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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