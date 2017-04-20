29
20 апреля 2017, 12:30

Foton привезет в Россию две новинки

На автосалоне в Шанхае Foton представил линейку легковых и коммерческих автомобилей. После изучения спроса и потребностей рынка модели Gratour и Toano появятся и в России.
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Foton привезет в Россию две новинки Foton

Микроавтобус Toano будет выпускаться в 8 возможных вариантах: от грузопассажирского фургона с тремя посадочными местами до 18-местного микроавтобуса при длине от 4923 до 5990 мм. Гамма двигателей представлена турбодизельными Cummins ISF 2,8 мощностью от 90 до 120 кВт и 2,5-2,8-литровыми дизелями 4JBIT от Isuzu, развивающими 81-85 кВт в зависимости от модификации. Пока новинка будет комплектоваться 5- или 6-ступенчатой «механикой».

Семейный автомобиль Foton Gratour также предлагает несколько вариантов размеров кузова при одинаковой колесной базе в 2760 мм. В базовых версиях минивен будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем мощностью 85 кВт и 5-ступенчатой МКП. На топовую версию предусмотрена установка 110-киловаттного двигателя с турбонаддувом и бесступенчатого вариатора. В перечень оснащения входят система динамической стабилизации, электрический стояночный тормоз, система помощи при подъеме, навигация и климат-контроль.

Новинки и концепт кары Фотон

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Foton привезет в Россию две новинки
Микроавтобус Toano будет выпускаться в 8 возможных вариантах: от грузопассажирского фургона с тремя посадочными местами до 18-местного микроавтобуса при длине от 4923 до 5990 мм. Гамма двигателей представлена турбодизельными Cummins ISF 2,8 мощностью от 90 до 120 кВт и 2,5-2,8-литровыми дизелями 4JBIT от Isuzu, развивающими 81-85 кВт в зависимости от модификации. Пока новинка будет комплектоваться 5- или 6-ступенчатой «механикой».Семейный автомобиль Foton Gratour также предлагает несколько вариантов размеров кузова при одинаковой колесной базе в 2760 мм. В базовых версиях минивен будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем мощностью 85 кВт и 5-ступенчатой МКП. На топовую версию предусмотрена установка 110-киловаттного двигателя с турбонаддувом и бесступенчатого вариатора. В перечень оснащения входят система динамической стабилизации, электрический стояночный тормоз, система помощи при подъеме, навигация и климат-контроль.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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