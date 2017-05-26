69
26 мая 2017, 12:38

Foton расширит модельный ряд в России

В следующем году на российском авторынке стартуют продажи микроавтобуса Foton Toano и минивена Gratour. Обе новинки были представлены в этом году на автосалоне в Шанхае.
^

Семейный автомобиль Foton Gratour предложат в нескольких вариантах размеров кузова при одинаковой колесной базе в 2760 мм. В базовых версиях минивен будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем мощностью 85 кВт и 5-ступенчатой МКП. На топовую версию предусмотрена установка 110-киловаттного двигателя с турбонаддувом и бесступенчатого вариатора. В перечень оснащения входят система динамической стабилизации, электрический стояночный тормоз, система помощи при подъеме, навигация и климат-контроль.

Микроавтобус Toano будет выпускаться в 8 возможных вариантах: от грузопассажирского фургона с тремя посадочными местами до 18-местного микроавтобуса при длине от 4923 до 5990 мм. Гамма двигателей представлена турбодизельными Cummins ISF 2,8 мощностью от 90 до 120 кВт и 2,5-2,8-литровыми дизелями 4JBIT от Isuzu, развивающими 81-85 кВт в зависимости от модификации. Пока новинка будет комплектоваться 5- или 6-ступенчатой «механикой».

В планах компании – продать на российском авторынке в этом году 1500 легковых, 1000 мало- и средне-тоннажных грузовых автомобилей, а также 150 единиц тяжелой техники. Новинки позволят Foton укрепить свои позиции в сегментах LCV и MPV.

Купить авто Фотон

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»
бесценный убийца - это что то новое.
александр
выбор Авто. Foton?
Celekt: Вот у меня какая дилемма, советуют купить фотон, мол, новая машина за совсем небольшие деньги, типа, беспройгрышный вариант, а я вот сомневаюсь, все же, китай, как-никак… кто с ними сталкивался? Как они вообще в обслуживании? # У меня друг занимался грузоперевозками. Логически полагали, что лучше ...
avtole
Продажа и ремонт турбин
Компания Brturbo занимается продажей и ремонтом турбин в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Многолетний опыт сотрудников гарантирует качество ремонта. А если вам нужна новая турбина - компания подберет ее под ваш автомобиль. Связаться с компанией можно по тел: +7 (965) 203-09-90 - ремонт Москва +7 ...
АлексейЛужный
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Foton Автомудрость Foton АвтоПитер Foton Дизайн и тюнинг Foton Новинки и концепт кары Foton Новости и акции автосалонов Foton Автосалоны и дилеры марки Foton Аренда и прокат авто марки Foton Автоклубы и форумы автозавчастей марки Foton Автосервисы и магазины автозапчастей марки Foton
Главные материалы
«Фронтовой» внедорожник Opel
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Foton расширит модельный ряд в России
Семейный автомобиль Foton Gratour предложат в нескольких вариантах размеров кузова при одинаковой колесной базе в 2760 мм. В базовых версиях минивен будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем мощностью 85 кВт и 5-ступенчатой МКП. На топовую версию предусмотрена установка 110-киловаттного двигателя с турбонаддувом и бесступенчатого вариатора. В перечень оснащения входят система динамической стабилизации, электрический стояночный тормоз, система помощи при подъеме, навигация и климат-контроль. Микроавтобус Toano будет выпускаться в 8 возможных вариантах: от грузопассажирского фургона с тремя посадочными местами до 18-местного микроавтобуса при длине от 4923 до 5990 мм. Гамма двигателей представлена турбодизельными Cummins ISF 2,8 мощностью от 90 до 120 кВт и 2,5-2,8-литровыми дизелями 4JBIT от Isuzu, развивающими 81-85 кВт в зависимости от модификации. Пока новинка будет комплектоваться 5- или 6-ступенчатой «механикой».В планах компании – продать на российском авторынке в этом году 1500 легковых, 1000 мало- и средне-тоннажных грузовых автомобилей, а также 150 единиц тяжелой техники. Новинки позволят Foton укрепить свои позиции в сегментах LCV и MPV.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Таганрог Саратов Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG