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27 апреля 2017, 09:52

Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»

Foton намерен пополнить российский рынок новинкой Gratour ix7, которую ряд источников называют серьезным конкурентом модели Lada Largus. Сейчас авто проходит процедуру сертификации.
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После завершения обязательных документальных вопросов новинка поступит в дилерские Габариты Foton Gratour ix7 следующие: длина паркетника приблизительно 450 см, ширина – 170 см, высота авто – 182 см.
 
В стандартной комплектации машина будет доступна покупателям с атмосферным двигателем объемом 1,5-литра мощностью 115 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. Из оснащения доступна мультимедийная система с поддержкой смартфонов и климат-контролем.
 
Покупатели смогут выбирать, приобрести комплектацию с 6 или 8 посадочными местами. На рынках России Foton Gratour ix7 будет исключительно с передним приводом, однако в Китае доступен вариант с задним. 
О цене новинки пока не сообщается.
 
Напомним, что в марте на российском рынке появился новый внедорожник Foton Sauvana.
Новинки и концепт кары Фотон

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Комментарии
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Отзывы по теме
выбор Авто. Foton?
Celekt: Вот у меня какая дилемма, советуют купить фотон, мол, новая машина за совсем небольшие деньги, типа, беспройгрышный вариант, а я вот сомневаюсь, все же, китай, как-никак… кто с ними сталкивался? Как они вообще в обслуживании? # У меня друг занимался грузоперевозками. Логически полагали, что лучше ...
avtole
Кроссовер DFM AX7 получил российский патент
Не приживется он в России с такой ценой.
Серго
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Была у ребят 4 месяца назад. Ремонтировали ходовую, всё сделали по высшему разряду. Видно, что специалисты своего дела, я осталась очень довольна работой.
Marina LapinA
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Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»
После завершения обязательных документальных вопросов новинка поступит в дилерские Габариты Foton Gratour ix7 следующие: длина паркетника приблизительно 450 см, ширина – 170 см, высота авто – 182 см. В стандартной комплектации машина будет доступна покупателям с атмосферным двигателем объемом 1,5-литра мощностью 115 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. Из оснащения доступна мультимедийная система с поддержкой смартфонов и климат-контролем. Покупатели смогут выбирать, приобрести комплектацию с 6 или 8 посадочными местами. На рынках России Foton Gratour ix7 будет исключительно с передним приводом, однако в Китае доступен вариант с задним. О цене новинки пока не сообщается. Напомним, что в марте на российском рынке появился новый внедорожник Foton Sauvana.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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