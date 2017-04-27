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27 апреля 2017, 09:52
Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»
Foton намерен пополнить российский рынок новинкой Gratour ix7, которую ряд источников называют серьезным конкурентом модели Lada Largus. Сейчас авто проходит процедуру сертификации.
После завершения обязательных документальных вопросов новинка поступит в дилерские Габариты Foton Gratour ix7 следующие: длина паркетника приблизительно 450 см, ширина – 170 см, высота авто – 182 см.
В стандартной комплектации машина будет доступна покупателям с атмосферным двигателем объемом 1,5-литра мощностью 115 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. Из оснащения доступна мультимедийная система с поддержкой смартфонов и климат-контролем.
Покупатели смогут выбирать, приобрести комплектацию с 6 или 8 посадочными местами. На рынках России Foton Gratour ix7 будет исключительно с передним приводом, однако в Китае доступен вариант с задним.
О цене новинки пока не сообщается.
Напомним, что в марте на российском рынке появился новый внедорожник Foton Sauvana.
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Celekt: Вот у меня какая дилемма, советуют купить фотон, мол, новая машина за совсем небольшие деньги, типа, беспройгрышный вариант, а я вот сомневаюсь, все же, китай, как-никак… кто с ними сталкивался? Как они вообще в обслуживании? # У меня друг занимался грузоперевозками. Логически полагали, что лучше ...
Не приживется он в России с такой ценой.
Была у ребят 4 месяца назад. Ремонтировали ходовую, всё сделали по высшему разряду. Видно, что специалисты своего дела, я осталась очень довольна работой.
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