Фотошпионы настигли Chery Concept Beta

Папарацци удалось поймать серийное воплощение шоу-кара, который был представлен еще в 2014 году. Новинка сохранит решетку радиатора и форму оптики концепта, в то же время бамперы и задние двери упростили.
Информации о габаритах и технических характеристиках серийного кроссовера пока нет. Длина прототипа Concept Beta была равна 4 243 мм, размер колесной базы составлял 2 580 мм. О силовой установке концепта производитель не сообщал.
Новый небольшой «паркетник» китайской марки может появиться в продаже уже в 2017 году.
Ранее стало известно о том, что Chery разрабатывает еще один вседорожник – 7-местный SUV дебютирует в 2018 году, в основе этой модели может оказаться платформа, созданная совместно с Jaguar Land Rover.
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Информации о габаритах и технических характеристиках серийного кроссовера пока нет. Длина прототипа Concept Beta была равна 4 243 мм, размер колесной базы составлял 2 580 мм. О силовой установке концепта производитель не сообщал. Новый небольшой «паркетник» китайской марки может появиться в продаже уже в 2017 году. Ранее стало известно о том, что Chery разрабатывает еще один вседорожник – 7-местный SUV дебютирует в 2018 году, в основе этой модели может оказаться платформа, созданная совместно с Jaguar Land Rover.
В избранное