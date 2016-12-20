20 декабря 2016, 10:37

Фотошпионы настигли Chery Concept Beta

Папарацци удалось поймать серийное воплощение шоу-кара, который был представлен еще в 2014 году. Новинка сохранит решетку радиатора и форму оптики концепта, в то же время бамперы и задние двери упростили.
Информации о габаритах и технических характеристиках серийного кроссовера пока нет. Длина прототипа Concept Beta была равна 4 243 мм, размер колесной базы составлял 2 580 мм. О силовой установке концепта производитель не сообщал.
 
Новый небольшой «паркетник» китайской марки может появиться в продаже уже в 2017 году.
 
Ранее стало известно о том, что Chery разрабатывает еще один вседорожник – 7-местный SUV дебютирует в 2018 году, в основе этой модели может оказаться платформа, созданная совместно с Jaguar Land Rover.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
привет всем хотелось бы узнать что с печкой правая сторона горячий воздух а водительская холодный в чем причина.Заранее благодарен всем кто ответит.
Сергей
Форум Chery B14
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Светлана.
Форум Chery A19
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
vitt
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Фотошпионы настигли Chery Concept Beta
Информации о габаритах и технических характеристиках серийного кроссовера пока нет. Длина прототипа Concept Beta была равна 4 243 мм, размер колесной базы составлял 2 580 мм. О силовой установке концепта производитель не сообщал. Новый небольшой «паркетник» китайской марки может появиться в продаже уже в 2017 году. Ранее стало известно о том, что Chery разрабатывает еще один вседорожник – 7-местный SUV дебютирует в 2018 году, в основе этой модели может оказаться платформа, созданная совместно с Jaguar Land Rover.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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