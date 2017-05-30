30 мая 2017, 19:11
Фотошпионы показали салон обновленного Audi Q8
Audi готовится представить самый большой купеобразный кроссовер модельного ряда - Q8. На данный момент новинка проходит тесты в Нюрбургринге, где ее удалось запечатлеть папарацци. У дилеров авто появится в начале будущего года.
Свежие шпионские снимки обновленного Q8 уже появились в ряде интернет-изданий. О внешности новинки можно судить по фотографиям не лучшего качества, тем не менее, какие-то детали можно рассмотреть. Поклонники марки заметили множество общих черт с интерьером Audi SQ7.
Свежая генерация кроссовера обладает сразу тремя сенсорными дисплеями - один выступает в качестве приборной панели, второй является дисплеем новейшей мультимедийной системы, а на третий выводится различная информация о состоянии автомобиля.
Предположительно, многие характеристики кроссовера, в частности, интерфейс, будут применены в флагманском седане A8. Не исключено, они будут предусматриваться уже базовой комплектацией модели.
По некоторым данным, в странах Европы авто появится в начале 2018 года, «заряженный» SQ8 и RS Q8 появятся позднее.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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