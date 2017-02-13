Фотошпионы поймали Audi А7

В интернете опубликованы снимки анонсированного Audi А7, которые сделаны во время тестовых испытаний авто. Премьера новинки планируется в конце следующего года.
Известно, что в конце нынешнего года компания выпустит прототип А8. После этого свет увидят еще 2 модели - А6 и А7. Одну из них и настигли папарацци во время испытаний.
Предполагается, что А7 будет презентован в конце 2018 года, а купить модель можно будет только в 2019 году. Сообщается, что дизайн новинки будет необычным, ничего подобного компания прежде не выпускала.
Разработчики интегрировали в новинку MLV Evo-основу, которая сделала авто легким и экономичным.
Известно, что в конце нынешнего года компания выпустит прототип А8. После этого свет увидят еще 2 модели - А6 и А7. Одну из них и настигли папарацци во время испытаний. Предполагается, что А7 будет презентован в конце 2018 года, а купить модель можно будет только в 2019 году. Сообщается, что дизайн новинки будет необычным, ничего подобного компания прежде не выпускала.Разработчики интегрировали в новинку MLV Evo-основу, которая сделала авто легким и экономичным.
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