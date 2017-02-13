13 февраля 2017, 12:23

Фотошпионы поймали Audi А7

В интернете опубликованы снимки анонсированного Audi А7, которые сделаны во время тестовых испытаний авто. Премьера новинки планируется в конце следующего года.
Известно, что в конце нынешнего года компания выпустит прототип А8. После этого свет увидят еще 2 модели - А6 и А7. Одну из них и настигли папарацци во время испытаний.
 
Предполагается, что А7 будет презентован в конце 2018 года, а купить модель можно будет только в 2019 году. Сообщается, что дизайн новинки будет необычным, ничего подобного компания прежде не выпускала.
Разработчики интегрировали в новинку MLV Evo-основу, которая сделала авто легким и экономичным.
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
Стас...
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Фотошпионы поймали Audi А7
Известно, что в конце нынешнего года компания выпустит прототип А8. После этого свет увидят еще 2 модели - А6 и А7. Одну из них и настигли папарацци во время испытаний. Предполагается, что А7 будет презентован в конце 2018 года, а купить модель можно будет только в 2019 году. Сообщается, что дизайн новинки будет необычным, ничего подобного компания прежде не выпускала.Разработчики интегрировали в новинку MLV Evo-основу, которая сделала авто легким и экономичным.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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