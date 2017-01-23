23 января 2017, 18:13

Фотошпионы «поймали» кроссовер от Beiqi Huansu

Новый кроссовер проходит первые тесты на дорогах Китая. В СМИ появились шпионские фотографии авто. Согласно предварительным данным, новинка построена на базе модели Beiqi Huansu S6, которая реализуется в Китае с осени 2015 года.
Информации о моторной гамме новинки пока нет, но известно, что модель S6 предложена китайским покупателям с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, способным генерировать 150 л.с. В качестве трансмиссии выступают 5- и 6-диапазонные МКПП, а также вариатор.
 
Ожидается, что на рынке КНР новинка составит конкуренцию Honda Avancier, Mazda CX-4 и Venucia T90. Кроссовер Beiqi Huansu S6 на данный момент стоит в Китае 79 800 юаней, по действующему курсу это порядка 693 000 рублей.

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Фотошпионы «поймали» кроссовер от Beiqi Huansu
Информации о моторной гамме новинки пока нет, но известно, что модель S6 предложена китайским покупателям с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, способным генерировать 150 л.с. В качестве трансмиссии выступают 5- и 6-диапазонные МКПП, а также вариатор. Ожидается, что на рынке КНР новинка составит конкуренцию Honda Avancier, Mazda CX-4 и Venucia T90. Кроссовер Beiqi Huansu S6 на данный момент стоит в Китае 79 800 юаней, по действующему курсу это порядка 693 000 рублей.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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