31 мая 2017, 13:11

Фотошпионы поймали обновленный Dacia Duster

Во время испытаний папарацци-любители сфотографировали новый кроссовер Dacia Duster, который знаком российским покупателям под брендом Renault. Официальная презентация автомобиля запланирована в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
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Особенность в том, что фотошпионам удалось запечатлеть внедорожник в новом кузове впервые, ведь до этого на испытания выводился только автомобиль в актуальном варианте, давно знакомый широкой публике. 
Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».
 
По ранее озвученным данным, новинку создадут на платформе CMF-C, которая применялась на Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости.
 
Есть версия, что один из вариантов внедорожника будет 7-местным. Длина автомобиля составила 4 700 мм, что на 200 мм длиннее актуальной генерации Duster. Благодаря трансформации третьего ряда кресел объем багажника увеличивается до 650 литров.
 
По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
 
Отметим также, что о системах безопасности свежего поколения Duster пока ничего не сообщается.

Напомним, что проходившая испытание базовая комплектация кроссовера Renault Duster в апреле не смогла получить ни одной «звезды» в краш-тесте. Неудовлетворительную оценку получил вариант, предназначенный для индийского рынка.
 
Но при этом надо понимать, что авто для Индии не оборудован подушками безопасности, потому и не смогло набрать ни одной «звезды» в общем рейтинге и в рейтинге защиты водителя и взрослого пассажира. 2 пункта машина получила за защиту пассажира-ребенка на втором ряду сидений. Россиянам стоит напомнить, что Duster российской сборки оснащается подушкой безопасности водителя уже в базовой версии.
 
По просьбе автопроизводителя Renault в краш-тесте также принял участие Duster с единственной фронтальной подушкой безопасности водителя — общий рейтинг также составил 0 «звезд», но за защиту водителя машина получила уже 3 «звезды». Степень защиты пассажира-ребенка осталась прежней.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143 143
Объем двигателя1998 1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл10.1 10.1
Загородный цикл6.5 6.5
Смешанный цикл7.8 7.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Фотошпионы поймали обновленный Dacia Duster
Особенность в том, что фотошпионам удалось запечатлеть внедорожник в новом кузове впервые, ведь до этого на испытания выводился только автомобиль в актуальном варианте, давно знакомый широкой публике. Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат». По ранее озвученным данным, новинку создадут на платформе CMF-C, которая применялась на Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть версия, что один из вариантов внедорожника будет 7-местным. Длина автомобиля составила 4 700 мм, что на 200 мм длиннее актуальной генерации Duster. Благодаря трансформации третьего ряда кресел объем багажника увеличивается до 650 литров. По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Отметим также, что о системах безопасности свежего поколения Duster пока ничего не сообщается.Напомним, что проходившая испытание базовая комплектация кроссовера Renault Duster в апреле не смогла получить ни одной «звезды» в краш-тесте. Неудовлетворительную оценку получил вариант, предназначенный для индийского рынка. Но при этом надо понимать, что авто для Индии не оборудован подушками безопасности, потому и не смогло набрать ни одной «звезды» в общем рейтинге и в рейтинге защиты водителя и взрослого пассажира. 2 пункта машина получила за защиту пассажира-ребенка на втором ряду сидений. Россиянам стоит напомнить, что Duster российской сборки оснащается подушкой безопасности водителя уже в базовой версии. По просьбе автопроизводителя Renault в краш-тесте также принял участие Duster с единственной фронтальной подушкой безопасности водителя — общий рейтинг также составил 0 «звезд», но за защиту водителя машина получила уже 3 «звезды». Степень защиты пассажира-ребенка осталась прежней.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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