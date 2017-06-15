15 июня 2017, 11:36

Фотошпионы сняли «заряженную» версию Bentley Bentayga

Не успело руководство Bentley одобрило идею выпуска мощной версии своего кроссовера Bentayga, как фотошпионы «засекли» новинку на дорогах во время испытаний.
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Как ранее заявил глава британской марки Вольфганг Дюрхаймер, «заряженную» версию ждут поклонники марки. Она необходима, в том числе, и для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.
 
В настоящий момент Bentayga приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 608 л. с. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.
 
Новинка, технические характеристики которой пока не уточняются, должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году.
 
Помимо этого, в Bentley обсуждают идею выпуска уменьшенной версии Bentayga с купеобразным кузовом. Инженеры уже ведут разработку внедорожника с гибридной силовой установкой. Таким образом, люксовый автопроизводитель сделает акцент на этой модели.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Bentayga 6.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин608
Объем двигателя5998
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл19.2
Загородный цикл9.1
Смешанный цикл12.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Фотошпионы сняли «заряженную» версию Bentley Bentayga
Как ранее заявил глава британской марки Вольфганг Дюрхаймер, «заряженную» версию ждут поклонники марки. Она необходима, в том числе, и для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8. В настоящий момент Bentayga приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 608 л. с. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч. Новинка, технические характеристики которой пока не уточняются, должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году. Помимо этого, в Bentley обсуждают идею выпуска уменьшенной версии Bentayga с купеобразным кузовом. Инженеры уже ведут разработку внедорожника с гибридной силовой установкой. Таким образом, люксовый автопроизводитель сделает акцент на этой модели.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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