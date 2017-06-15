15 июня 2017, 11:36
Фотошпионы сняли «заряженную» версию Bentley Bentayga
Не успело руководство Bentley одобрило идею выпуска мощной версии своего кроссовера Bentayga, как фотошпионы «засекли» новинку на дорогах во время испытаний.
Как ранее заявил глава британской марки Вольфганг Дюрхаймер, «заряженную» версию ждут поклонники марки. Она необходима, в том числе, и для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.
В настоящий момент Bentayga приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 608 л. с. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.
Новинка, технические характеристики которой пока не уточняются, должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году.
Помимо этого, в Bentley обсуждают идею выпуска уменьшенной версии Bentayga с купеобразным кузовом. Инженеры уже ведут разработку внедорожника с гибридной силовой установкой. Таким образом, люксовый автопроизводитель сделает акцент на этой модели.
Комплектации и технические характеристики
|Bentley Bentayga 6.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|608
|Объем двигателя
|5998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|19.2
|Загородный цикл
|9.1
|Смешанный цикл
|12.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
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