Фотошпионы запечатлели Nissan X-Trail после рестайлинга
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Судя по снимкам, внешность модели обновлена совсем незначительно. Силовая линейка останется прежней, но эксперты ожидают появления в Европе гибридной версии.
Отметим, что такие версии X-Trail уже продаются в Японии и в США.
После рестайлинга кроссовер получил новые бамперы, несколько иной дизайн радиаторной решетки, переосмысленные задние фонари на светодиодах. В салоне привлекает внимание новый руль в спортивной стилистике и несколько иная отделка панели приборов.
Несмотря на то, что в камеры фотошпионов попала китайская версия X-Trail, скорее всего, кроссовер в исполнении для Европы получит сходные обновления.
Время и место официальной премьеры обновленной модели пока не сообщается, не исключено, что событие состоится в рамках весеннего автосалона в Шанхае.
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Фотошпионы запечатлели Nissan X-Trail после рестайлинга
Отметим, что такие версии X-Trail уже продаются в Японии и в США. После рестайлинга кроссовер получил новые бамперы, несколько иной дизайн радиаторной решетки, переосмысленные задние фонари на светодиодах. В салоне привлекает внимание новый руль в спортивной стилистике и несколько иная отделка панели приборов. Несмотря на то, что в камеры фотошпионов попала китайская версия X-Trail, скорее всего, кроссовер в исполнении для Европы получит сходные обновления. Время и место официальной премьеры обновленной модели пока не сообщается, не исключено, что событие состоится в рамках весеннего автосалона в Шанхае.
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