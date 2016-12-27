27 декабря 2016, 09:12

Фотошпионы запечатлели Nissan X-Trail после рестайлинга

Судя по снимкам, внешность модели обновлена совсем незначительно. Силовая линейка останется прежней, но эксперты ожидают появления в Европе гибридной версии.
Отметим, что такие версии X-Trail уже продаются в Японии и в США.
 
После рестайлинга кроссовер получил новые бамперы, несколько иной дизайн радиаторной решетки, переосмысленные задние фонари на светодиодах. В салоне привлекает внимание новый руль в спортивной стилистике и несколько иная отделка панели приборов.
 
Несмотря на то, что в камеры фотошпионов попала китайская версия X-Trail, скорее всего, кроссовер в исполнении для Европы получит сходные обновления.
 
Время и место официальной премьеры обновленной модели пока не сообщается, не исключено, что событие состоится в рамках весеннего автосалона в Шанхае.

Комплектации и технические характеристики

Nissan X-Trail XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.2
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Auto
Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Ну хоть красивый :)
taran
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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Фотошпионы запечатлели Nissan X-Trail после рестайлинга
Отметим, что такие версии X-Trail уже продаются в Японии и в США. После рестайлинга кроссовер получил новые бамперы, несколько иной дизайн радиаторной решетки, переосмысленные задние фонари на светодиодах. В салоне привлекает внимание новый руль в спортивной стилистике и несколько иная отделка панели приборов. Несмотря на то, что в камеры фотошпионов попала китайская версия X-Trail, скорее всего, кроссовер в исполнении для Европы получит сходные обновления. Время и место официальной премьеры обновленной модели пока не сообщается, не исключено, что событие состоится в рамках весеннего автосалона в Шанхае.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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