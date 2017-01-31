Фотошпионы запечатлели новый Gelandewagen

Mercedes-Benz планирует расширить модельную линейку за счет выпуска GLB Class. Предсерийный автомобиль поймали фотошпионы. Во внешнем облике угадываются черты концепта Mercedes-Benz Ener-G-Force 2012 года.
Судя по фотографиям, модель выполнена в стиле обновленного G-Class, который должен выйти на рынок до конца 2017 года.
Сейчас инженеры изучают возможность установки некоторых компонентов на новый автомобиль от актуального GLA X 156. Пока же известно лишь то, что вседорожник будет иметь длину не более 4 600 мм, его багажный отсек будет иметь объем порядка 500 л., компоновка салона может включать 3 ряда кресел.
Под капотом авто могут установить 1,5-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель от E-Class, также не исключено появление более мощной бензиновой модификации.
Модель получит большое количество модификаций, включая GLB 180, 200, 220. Самая мощная версия GLB 250 4MATIC получит полный привод и движок мощностью до 220 л.с. Более простые комплектации будут моноприводными с возможностью дооснащения приводом на все колеса – как дополнительная опция.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Судя по фотографиям, модель выполнена в стиле обновленного G-Class, который должен выйти на рынок до конца 2017 года. Сейчас инженеры изучают возможность установки некоторых компонентов на новый автомобиль от актуального GLA X 156. Пока же известно лишь то, что вседорожник будет иметь длину не более 4 600 мм, его багажный отсек будет иметь объем порядка 500 л., компоновка салона может включать 3 ряда кресел. Под капотом авто могут установить 1,5-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель от E-Class, также не исключено появление более мощной бензиновой модификации. Модель получит большое количество модификаций, включая GLB 180, 200, 220. Самая мощная версия GLB 250 4MATIC получит полный привод и движок мощностью до 220 л.с. Более простые комплектации будут моноприводными с возможностью дооснащения приводом на все колеса – как дополнительная опция.
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