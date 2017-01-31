31 января 2017, 15:55

Фотошпионы запечатлели новый Gelandewagen

Mercedes-Benz планирует расширить модельную линейку за счет выпуска GLB Class. Предсерийный автомобиль поймали фотошпионы. Во внешнем облике угадываются черты концепта Mercedes-Benz Ener-G-Force 2012 года.
Судя по фотографиям, модель выполнена в стиле обновленного G-Class, который должен выйти на рынок до конца 2017 года.
 
Сейчас инженеры изучают возможность установки некоторых компонентов на новый автомобиль от актуального GLA X 156. Пока же известно лишь то, что вседорожник будет иметь длину не более 4 600 мм, его багажный отсек будет иметь объем порядка 500 л., компоновка салона может включать 3 ряда кресел.
 
Под капотом авто могут установить 1,5-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель от E-Class, также не исключено появление более мощной бензиновой модификации.
 
Модель получит большое количество модификаций, включая GLB 180, 200, 220. Самая мощная версия GLB 250 4MATIC получит полный привод и движок мощностью до 220 л.с. Более простые комплектации будут моноприводными с возможностью дооснащения приводом на все колеса – как дополнительная опция.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz GLA AMG GLA 45 4Matic 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин381
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
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Фотошпионы запечатлели новый Gelandewagen
Судя по фотографиям, модель выполнена в стиле обновленного G-Class, который должен выйти на рынок до конца 2017 года. Сейчас инженеры изучают возможность установки некоторых компонентов на новый автомобиль от актуального GLA X 156. Пока же известно лишь то, что вседорожник будет иметь длину не более 4 600 мм, его багажный отсек будет иметь объем порядка 500 л., компоновка салона может включать 3 ряда кресел. Под капотом авто могут установить 1,5-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель от E-Class, также не исключено появление более мощной бензиновой модификации. Модель получит большое количество модификаций, включая GLB 180, 200, 220. Самая мощная версия GLB 250 4MATIC получит полный привод и движок мощностью до 220 л.с. Более простые комплектации будут моноприводными с возможностью дооснащения приводом на все колеса – как дополнительная опция.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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