7 июля 2017, 16:07
Франция намерена отказаться от бензиновых и дизельных двигателей
Министр экологии Николя Юло сообщил, что Франция откажется от топливных двигателей к 2040 году. Решение принято по причине выхода США из Парижского соглашения об изменении климата. Министр озвучил его в презентации пятилетнего плана экологического развития страны, которая состоялась в Париже.
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По мнению руководства страны, отказ от использования традиционного топлива станет революционным шагом. Но вместе с этим понятно, что автопроизводителям будет непросто соблюдать новое законодательство, если они не хотят потерять французский рынок. На сегодняшний день доля гибридных автомобилей во Франции составляет около 3,5%, а электрокаров еще меньше - всего 1,2%. Французское правительство убеждено, что польза от принятого решения покроет все неудобства и сложности, связанные с его реализацией.
Пока не ясно, какая судьба ожидает автомобили, приобретенные до 2040 года.
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05.07.2017, 18:04
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Комментарии пользователей
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| Кому: Victor77 а по ценам как? дорого там?
Ну так себе очень много непоняток
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