7 июля 2017, 16:07

Франция намерена отказаться от бензиновых и дизельных двигателей

Министр экологии Николя Юло сообщил, что Франция откажется от топливных двигателей к 2040 году. Решение принято по причине выхода США из Парижского соглашения об изменении климата. Министр озвучил его в презентации пятилетнего плана экологического развития страны, которая состоялась в Париже.
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Инициатива будет носить обязательный, а не рекомендательный характер. Запрет будет озвучен на законодательном уровне. Причем распространяется он на автомобили, которые используют только углеродное топливо. С 2024 года продажа бензиновых и дизельных автомобилей будет официально запрещена. Транспорт, оснащенный гибридными «движками», под запрет не попадает. Правительство страны понимает, что для реализации этого проекта придется приложить немало усилий и финансов.

По мнению руководства страны, отказ от использования традиционного топлива станет революционным шагом. Но вместе с этим понятно, что автопроизводителям будет непросто соблюдать новое законодательство, если они не хотят потерять французский рынок. На сегодняшний день доля гибридных автомобилей во Франции составляет около 3,5%, а электрокаров еще меньше - всего 1,2%. Французское правительство убеждено, что польза от принятого решения покроет все неудобства и сложности, связанные с его реализацией.

Пока не ясно, какая судьба ожидает автомобили, приобретенные до 2040 года.

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Франция намерена отказаться от бензиновых и дизельных двигателей
{{material_119699}}Инициатива будет носить обязательный, а не рекомендательный характер. Запрет будет озвучен на законодательном уровне. Причем распространяется он на автомобили, которые используют только углеродное топливо. С 2024 года продажа бензиновых и дизельных автомобилей будет официально запрещена. Транспорт, оснащенный гибридными «движками», под запрет не попадает. Правительство страны понимает, что для реализации этого проекта придется приложить немало усилий и финансов.По мнению руководства страны, отказ от использования традиционного топлива станет революционным шагом. Но вместе с этим понятно, что автопроизводителям будет непросто соблюдать новое законодательство, если они не хотят потерять французский рынок. На сегодняшний день доля гибридных автомобилей во Франции составляет около 3,5%, а электрокаров еще меньше - всего 1,2%. Французское правительство убеждено, что польза от принятого решения покроет все неудобства и сложности, связанные с его реализацией. Пока не ясно, какая судьба ожидает автомобили, приобретенные до 2040 года.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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