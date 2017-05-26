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26 мая 2017, 08:23

«Фронтовой» внедорожник Opel

25 лет назад с конвейера Vauxhall сошел Opel Frontera. Немецкой родословной внедорожник похвастаться не мог, потому как его корни были японскими. C 1989 года автомобиль производили в Стране Восходящего солнца под именем Isuzu Amigo/Rodeo/Wizzard.
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«Фронтовой» внедорожник Opel Opel Frontera

В США его продавали как Honda Jazz/Passport, а в Австралии - под маркой Holden. Компания Isuzu Motors, как известно, принадлежала  GM; это обстоятельство облегчило перенос производства модели в Старый Свет.

Позиционирование на рынке

В компании Opel/Vauxhall сумели найти приемлемое решение для оправдания выпуска недорогих внедорожников, на которые к тому времени мода в Европе еще только начиналась. Внедорожник был унифицирован по основным узлам и агрегатам с однотонными рамными пикапами Isuzu, которые выпускали в Европе под названиями Opel Campo/Vauxhall Bravo в задне- и полноприводном вариантах.

Opel Frontera
Выпускается с 1993 г.
Объявлений: 2
Отзывов: 2
Маркетологи Opel сделали точный расчет: именно в начале 90-х, на заре внедорожного бума, многие европейцы впервые задумались о приобретении вседорожника. Сногсшибательной популярности в России Frontera не имел никогда, однако в середине 90-х среди обеспеченных соотечественников считалось хорошим тоном ездить именно на нем. Через несколько лет ситуация в российском автобизнесе упорядочилась, и в 1998 году GM приняла решение убрать Frontera из прайс-листов российских дилеров GM и Opel, дабы не создавать конкуренции Chevrolet Blazer, собиравшемуся на тот момент в Елабуге. Потом было возвращение Frontera, причем, в обновленной версии. Автомобиль стал уже  интересовать людей, не привыкших сорить деньгами.

Стильный для начала 90-х годов автомобиль уже к середине десятилетия перестал поспевать за тенденциями автомоды и ужесточающимися требованиями по безопасности и экологии. Посему в январе 1995-го «Фронтеру» усовершенствовали. Внешность изменилась незначительно - нижняя створка задней двери стала не откидываться вниз, а поворачиваться влево. Это упростило процесс погрузки-выгрузки и позволило вынести запаску наружу. Задняя рессорная подвеска уступила место пружинной - этим достигли устойчивости и плавности движения. В 1997 году Frontera вновь модернизировали: панель приборов приобрела плавные очертания, более подходящие современным понятиям о внедорожниках.

Плюсы и минусы оформления

Frontera был представлен 2 вариантами базы (2760 и 2330 мм) и 3 типами кузовов. В варианте удлиненного 5-дверного 5-местного универсала (4480х1730х1715 мм) багажник можно было увеличить с 430 до 1570 л, сложив по частям заднее сиденье. В варианте с 3-дверным 4-местным кузовом и либо жесткой, либо мягкой складной крышей багажный отсек вмещал в себя не более 1160 л.

 
6
фото
  
Выпуклое посередине сиденье намекало о временном нахождении там среднего седока. Багажник, из-за рамной конструкции автомобиля, - неглубокий. При 5 пассажирах «на борту» он немного выигрывал по объему у Nissan Terrano II, а при сложенных сиденьях - чуть меньше «ниссановского». При полном складывании заднего дивана необходимо было вынуть подголовники. Конструкция фиксаторов - обыкновенная, но не всегда удавалось вынуть из спинок крепко сидящие в них штыри.

Салон можно охарактеризовать как достаточно комфортабельный, но в длительных поездках некоторое неудобство доставляло отсутствие регулировок подушек передних сидений. Подогрев зимой и вентиляция с возможностью раздельного обдува сидений летом обеспечивал в салоне комфортную температуру. Некоторые неудобства обнаруживалиь в системе пристегивания ремней безопасности, труднодоступной регулировке спинок сидений и маленьком перчаточном ящике. Радовали ГУР, подсветка выключателей, удобно расположенные рычажки на хорошо обозреваемой приборной панели.

Примитивная и плоская форма панели приборов (на авто до 1995 г.в.) с циферблатами приборов, заключенными в пластмассово-прямоугольное обрамление, несколько портила впечатление. Такой дизайн был характерен для японских легких развозных фургончиков и пикапов середины 80-х. Однако с этим еще можно смириться, учитывая, что отделка салона выполнена грамотно и не шумела даже при солидном пробеге.

Не забирайтесь по самые мосты

Opel Frontera являлся тем самым автомобилем, который привыкли называть «покорителем бездорожья». Кузов крепился к раме; дорожный просвет - 230 мм; предусмотрены пониженная передача в трансмиссии; ходы задней подвески - достаточно приличные. Картер двигателя, топливный бак и раздатка имели штатную стальную защиту. Если внешние признаки Frontera характеризуют его как приличный внедорожник, то практика его эксплуатации говорит о том, что владельцу не стоило увлекаться джиперством.

Если у Frontera задний межколесный дифференциал повышенного трения был предусмотрен как опция, то Prado имел принудительную блокировку. При этом Opel способен и взобраться на крутой склон и пробороздить песчаную целину или не очень плотное грязевое месиво. Максимальный уклон подъема - 80%, глубина преодолеваемого брода - 50 см, максимально допустимый продольный угол наклона - 45,7 град.

Есть с кем сравнить...

При движении с отключенными передним мостом и муфтами свободного хода Frontera достаточно устойчив. Но высокий центр тяжести и задний привод могли оказать на эту характеристику не самое благоприятное воздействие. Именно поэтому лихачить, перестаиваясь лишний раз из ряда в ряд, не нужно - тем более, что длинноходная и энергоемкая подвеска позволяла владельцу проскакивать небольшие дорожные выбоины без ощутимого вреда.

Рамная конструкция, массивная подвеска спереди (ее упругими элементами являются 2 толстенных продольных торсиона почти 1,5-метровой длины), мощная балка заднего моста с не менее внушительными реактивными рычагами и тягой Панара практически не оставляли сомнений в своей надежности. Кузов крепился к раме через резиновые подушки различной конфигурации и дополнительно удерживался от отрыва массивными стяжками, напоминающими грузовые стремянки. Дополняло «нижнюю» картину наличие мощных буксирных крюков и проушин, закрепленных калеными болтами. На ранних версиях Frontera в задней подвеске использовались продольные рессоры, так что, речи о высоком комфорте при езде быть не могло. Поскольку рессорные листы по отдельности заводом-изготовителем не поставлялись, в случае чего менять рессоры приходилось в сборе. Причем делать это необходимо было сразу с 2 сторон. Альтернатива - кустарные умельцы. В свое время они наладили изготовление листовых рессор. Единственное условие в этом случае - одновременная замена противоскрепных вставок, дабы листы не перетирались друг о друга.

 
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В 1995-м схема подвески была изменена: сзади появились винтовые пружины со стабилизатором взамен продольных рессор. Исчезли нежелательные заносы задней части кузова на поворотах, особенно на мокрой дороге. Бездифференциальный полный привод можно было включать-выключать на ходу до 100 км/ч; управление удобное - кнопкой на передней панели.

По плавности хода Frontera чем-то напоминал Chevrolet Blazer: вздрагивая на резкой мелочевке, автомобиль легко «переваривал» остальные неровности и получал пробои разве что на откровенно больших выбоинах. Подвеска Opel чем-то схожа с подвеской «американца» и являлась ее облегченным вариантом (2 рычага, торсион, 2 шаровые опоры, ступица, стабилизаторы). Спереди чаще всего «летели» наконечники рулевых тяг, сошки и маятники, требующие периодической (раз в 5-7 тыс. км пробега) шприцовки. Если не брезговать этой рекомендацией, вышеназванные элементы верой и правдой служили более 70 тыс. км. Шприцовка была необходима и крестовине переднего кардана. В конструкции задней подвески первоочередное внимание уделялось состоянию полуосевых подшипников, стояночного тормоза.

Неточно и не очень удобно

Владельцы Frontera нередко сетовали на неточность рулевого управления, представляющего собой широко распространенный механизм «винт – гайка» с  ГУР. Быстрый износ шин передних колес и односторонней тяги рулевого управления свидетельствовал о возникновении дефектов стержневой подвески. Однако подобная неисправность была свойственна машинам только до 1993 г.в.

Opel Frontera 2.4 MT
2.4 л, 125 / 92 при 4800 л.с
механика 5
0-100 - 16.5 с, 153 км/ч
4692 x 1764 x 1753 мм
полный
АИ-95, 11.7 л на 100 км
Все характеристики
Чтобы продлить жизнь рулевому управлению, помимо рекомендуемой шприцовки уже упоминавшихся сошек и маятников, периодически проверялось состояние протяжки и уровень жидкости в бачке ГУР. Замена последней должна осуществляться как минимум 1 раз в 2 года. «Тормозуху» и антифриз необходимо было менять каждые 70 тыс. км пробега. Удобство управления тормозной системой, что называется, не очень. Педаль тормоза малоинформативна - усилие ее сопротивления не соответствовало развитию замедления. То есть, чтобы получить большое замедление, на педаль приходилось давить сильнее, нежели на большинстве других автомобилей аналогичного класса. ABS включалась своевременно, однако «ругалась» при этом довольно громко.

Пока Opel «носил» рессоры, торможение задних колес обеспечивали барабанные механизмы. После модернизации 1995 года почти 2-тонному внедорожнику предложили дисковые тормоза на всех колесах. При более-менее щадящих условиях езды передние колодки запросто «ходили» 20-30 тыс. км пробега, задние дисковые - в 1,5 раза дольше (барабанные - в 2).

Силовые вариации

Самый мощный из предлагавшихся моторов - 3,2-литровый 205-сильный V6 обеспечивал должную динамику. С ним живость поведения внедорожника на трассе сравнима с легковым авто. А отзывчивая АКПП достаточно расторопна даже без включения спортрежима. Соседняя клавиша задействовала «зимний» алгоритм с мягким троганием со 2-й передачи. Неплохая динамика разгона - главное достоинство этой модификации. 3,2-литровый мотор обеспечивал выигрыш в разгоне относительно все того же Chevrolet Blazer с гораздо более объемистым двигателем.

Агрегаты, устанавливавшиеся на ранних стадиях, ничем подобным похвастаться не могли. Ни 2,4-литровый 125-сильный инжекторный C24NE, ни 2-литровый 115-сильный C20NE к середине 90-х годов совершенно не подходили современному внедорожнику, для которого главным критерием, в основном, стали скоростные характеристики, а не реальная проходимость. Так, например, максималка Frontera составила всего 157 км/ч, а  разгон до «сотни» - 16 секунд. Пришедшие в 1995-м на смену старым моторам новые 116- и 136-сильные 2- и 2,2-литровые 16-клапанные Ecotec помогли решить проблему нехватки динамики.

 
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В том же «переломном» для модели году было пересмотрено и конструктивное решение КПП, благодаря чему максимальная скорость каждой модификации увеличилась на 5 км/ч. При этом необходимость остановки автомобиля для подключения раздаточной коробки и переднего моста сохранилась. Расход топлива отныне - 12-14 литров. В феврале 1995 года 100-сильный «опелевский» турбодизель 23DTR заменили 2,8-литровым 113-сильным турбовариантом Isuzu C4JG, а он, в свою очередь, годом позже уступил место 2,5-литровому 116-сильному турбодизелю VM с лучшей характеристикой крутящего момента (260 Hm при 1800 об/мин против прежних 247 Hm при 2100 об/мин).

Opel Frontera 2.2 MT
2.2 л, 136 / 100 при 5200 л.с
механика 5
0-100 - 14 с, 161 км/ч
4658 x 1787 x 1740 мм
полный
АИ-95
Все характеристики
Для любителей погоняться со светофора дизельный Frontera вряд ли приемлем (19 секунд до «сотни» и всего 147 км/ч). Пусть мощности маленькому 2,2-литровому DTI порой не хватало, зато этот «моральный ущерб» впоследствии компенсировался экономией. Официальных продаж дизельных «Фронтер» в России не было - они просто не лицензированы для нашего рынка, где качество местной солярки не понравилось экспертам. Основными «болячки» дизеля - течи из-под передней крышки и поддона. Определить, в каком именно месте течет, - занятие не из простых. Дизельное масло - темного цвета, и пока не промоешь движок, о какой-либо ясности говорить не приходится. Кроме того, масло гнала и турбина. Особо сильно проявлялось при пробеге более 100 тыс. км.

Фирменные движки Frontera (2, 2,2 и 2,4 л) нельзя назвать удачными. В то же время, моторесурс - неплохой: в Питере в те годы было предостаточно машин с пробегом более 300 тыс. км и больше.  Главное - своевременная замена масла и обновление ремня ГРМ (через каждые 60 тыс. км пробега плюс замена ролика натяжителя ремня). «Загиб» клапанов в случае обрыва ремня ГРМ был в порядке вещей.

Неремонтопригодный

По тяговитости на минимальных скоростях никаких претензий к Frontera не было. Гидротрансформатор на 1-й передаче давал достаточный крутящий момент, а для особо тяжелых условий существовала пониженная передача. Минус Frontera - неудачная конструкция «раздатки». Она шла в сборе с КПП: выходной вал коробки передач как бы проходил сквозь «раздатку» и крепился узлами через корпус последней. Это не только усложняло переборку раздаточной коробки, но и исключало возможность ее отдельного снятия. Определенные проблемы возникали и с автоматами включения переднего моста. Конструктивно они расположены на ступицах, в которые, в свою очередь, входили приводы моста. В момент включения переднего автоматы иногда защелкивались, блокировались, вызывая впоследствии проблемы с их регулировкой.

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Автомобиль в целом характеризовался сервисменами как неремонтопригодный. Добраться до какого-либо узла или агрегата - все равно что проторить себе дорогу в непролазных джунглях. Чтобы снять поддон картера двигателя, необходимо было отсоединить передний мост. Основная тяжесть проблем ложилась на негерметичные компенсационные бачки и трубки системы охлаждения. Дизели нередко выходили из строя из-за плохо работающих форсунок, негерметичных масляных ванн и маслопроводов, неисправных генераторов, порванных ремней, а также перегретых прокладок головок цилиндров. У бензиновых моторов встречались проблемы с проводами системы зажигания, электрическими топливными насосами и их реле.

В обслуживании КПП проблем не было. Они почти идеально были «подогнаны» под характеристики того или иного двигателя и практически не «текли». В АКПП использовалось традиционное для таких агрегатов масло ATF, которое менялось через каждые 50 тыс. км. В 5МКПП замена трансмиссионной смазки не предусмотрена на протяжении всего срока службы коробки.

Приобрести сегодня подержанный Opel Frontera непросто – «живых» машин в РФ осталось немного, а то, что выставлено на сайтах объявлений, представляет собой нечто «ушатанное». Отсюда и лояльный ценник – от 80 до 300 тыс. рублей.

Плюсы и минусы
Настоящий внедорожник, со всеми атрибутами 4x4Из-за рамной конструкции неглубокий багажник
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Иван Братуха
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Отзывы по теме
Форум Opel Frontera
фронтера отличная машина зря немчура сняла с производства у меня у самого фронтера спорт есть 7 лет эксплуатирую а в данный момент отдал на контрактном двигателе прокладку грм заменить так заменили что движок заклинил не давайте свое авто ремонтировать в не профессиональные гаражи.
вячеслав
Отзыв о Opel Frontera 1993 года
очень хорошая машина за год поменял только вискомуфту и все. очень крепкий попав в дтп я уехал сам . а барана на его ауди А4 увезли на эвакуаторе у меня ремонт встал в 70тр у него 600тр я машиной доволен
kir88
Отзыв о Opel Frontera
Очень хорошая машина, ездила на II, жаль, что выпускать перестали...
sveta64
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«Фронтовой» внедорожник Opel
В США его продавали как Honda Jazz/Passport, а в Австралии - под маркой Holden. Компания Isuzu Motors, как известно, принадлежала  GM; это обстоятельство облегчило перенос производства модели в Старый Свет.Позиционирование на рынке В компании Opel/Vauxhall сумели найти приемлемое решение для оправдания выпуска недорогих внедорожников, на которые к тому времени мода в Европе еще только начиналась. Внедорожник был унифицирован по основным узлам и агрегатам с однотонными рамными пикапами Isuzu, которые выпускали в Европе под названиями Opel Campo/Vauxhall Bravo в задне- и полноприводном вариантах.{{model_1981}} Маркетологи Opel сделали точный расчет: именно в начале 90-х, на заре внедорожного бума, многие европейцы впервые задумались о приобретении вседорожника. Сногсшибательной популярности в России Frontera не имел никогда, однако в середине 90-х среди обеспеченных соотечественников считалось хорошим тоном ездить именно на нем. Через несколько лет ситуация в российском автобизнесе упорядочилась, и в 1998 году GM приняла решение убрать Frontera из прайс-листов российских дилеров GM и Opel, дабы не создавать конкуренции Chevrolet Blazer, собиравшемуся на тот момент в Елабуге. Потом было возвращение Frontera, причем, в обновленной версии. Автомобиль стал уже  интересовать людей, не привыкших сорить деньгами. Стильный для начала 90-х годов автомобиль уже к середине десятилетия перестал поспевать за тенденциями автомоды и ужесточающимися требованиями по безопасности и экологии. Посему в январе 1995-го «Фронтеру» усовершенствовали. Внешность изменилась незначительно - нижняя створка задней двери стала не откидываться вниз, а поворачиваться влево. Это упростило процесс погрузки-выгрузки и позволило вынести запаску наружу. Задняя рессорная подвеска уступила место пружинной - этим достигли устойчивости и плавности движения. В 1997 году Frontera вновь модернизировали: панель приборов приобрела плавные очертания, более подходящие современным понятиям о внедорожниках.Плюсы и минусы оформленияFrontera был представлен 2 вариантами базы (2760 и 2330 мм) и 3 типами кузовов. В варианте удлиненного 5-дверного 5-местного универсала (4480х1730х1715 мм) багажник можно было увеличить с 430 до 1570 л, сложив по частям заднее сиденье. В варианте с 3-дверным 4-местным кузовом и либо жесткой, либо мягкой складной крышей багажный отсек вмещал в себя не более 1160 л. {{gallery_856}} Выпуклое посередине сиденье намекало о временном нахождении там среднего седока. Багажник, из-за рамной конструкции автомобиля, - неглубокий. При 5 пассажирах «на борту» он немного выигрывал по объему у Nissan Terrano II, а при сложенных сиденьях - чуть меньше «ниссановского». При полном складывании заднего дивана необходимо было вынуть подголовники. Конструкция фиксаторов - обыкновенная, но не всегда удавалось вынуть из спинок крепко сидящие в них штыри.Салон можно охарактеризовать как достаточно комфортабельный, но в длительных поездках некоторое неудобство доставляло отсутствие регулировок подушек передних сидений. Подогрев зимой и вентиляция с возможностью раздельного обдува сидений летом обеспечивал в салоне комфортную температуру. Некоторые неудобства обнаруживалиь в системе пристегивания ремней безопасности, труднодоступной регулировке спинок сидений и маленьком перчаточном ящике. Радовали ГУР, подсветка выключателей, удобно расположенные рычажки на хорошо обозреваемой приборной панели.Примитивная и плоская форма панели приборов (на авто до 1995 г.в.) с циферблатами приборов, заключенными в пластмассово-прямоугольное обрамление, несколько портила впечатление. Такой дизайн был характерен для японских легких развозных фургончиков и пикапов середины 80-х. Однако с этим еще можно смириться, учитывая, что отделка салона выполнена грамотно и не шумела даже при солидном пробеге.Не забирайтесь по самые мостыOpel Frontera являлся тем самым автомобилем, который привыкли называть «покорителем бездорожья». Кузов крепился к раме; дорожный просвет - 230 мм; предусмотрены пониженная передача в трансмиссии; ходы задней подвески - достаточно приличные. Картер двигателя, топливный бак и раздатка имели штатную стальную защиту. Если внешние признаки Frontera характеризуют его как приличный внедорожник, то практика его эксплуатации говорит о том, что владельцу не стоило увлекаться джиперством. Если у Frontera задний межколесный дифференциал повышенного трения был предусмотрен как опция, то Prado имел принудительную блокировку. При этом Opel способен и взобраться на крутой склон и пробороздить песчаную целину или не очень плотное грязевое месиво. Максимальный уклон подъема - 80%, глубина преодолеваемого брода - 50 см, максимально допустимый продольный угол наклона - 45,7 град. Есть с кем сравнить...При движении с отключенными передним мостом и муфтами свободного хода Frontera достаточно устойчив. Но высокий центр тяжести и задний привод могли оказать на эту характеристику не самое благоприятное воздействие. Именно поэтому лихачить, перестаиваясь лишний раз из ряда в ряд, не нужно - тем более, что длинноходная и энергоемкая подвеска позволяла владельцу проскакивать небольшие дорожные выбоины без ощутимого вреда.Рамная конструкция, массивная подвеска спереди (ее упругими элементами являются 2 толстенных продольных торсиона почти 1,5-метровой длины), мощная балка заднего моста с не менее внушительными реактивными рычагами и тягой Панара практически не оставляли сомнений в своей надежности. Кузов крепился к раме через резиновые подушки различной конфигурации и дополнительно удерживался от отрыва массивными стяжками, напоминающими грузовые стремянки. Дополняло «нижнюю» картину наличие мощных буксирных крюков и проушин, закрепленных калеными болтами. На ранних версиях Frontera в задней подвеске использовались продольные рессоры, так что, речи о высоком комфорте при езде быть не могло. Поскольку рессорные листы по отдельности заводом-изготовителем не поставлялись, в случае чего менять рессоры приходилось в сборе. Причем делать это необходимо было сразу с 2 сторон. Альтернатива - кустарные умельцы. В свое время они наладили изготовление листовых рессор. Единственное условие в этом случае - одновременная замена противоскрепных вставок, дабы листы не перетирались друг о друга.{{gallery_857}} В 1995-м схема подвески была изменена: сзади появились винтовые пружины со стабилизатором взамен продольных рессор. Исчезли нежелательные заносы задней части кузова на поворотах, особенно на мокрой дороге. Бездифференциальный полный привод можно было включать-выключать на ходу до 100 км/ч; управление удобное - кнопкой на передней панели.По плавности хода Frontera чем-то напоминал Chevrolet Blazer: вздрагивая на резкой мелочевке, автомобиль легко «переваривал» остальные неровности и получал пробои разве что на откровенно больших выбоинах. Подвеска Opel чем-то схожа с подвеской «американца» и являлась ее облегченным вариантом (2 рычага, торсион, 2 шаровые опоры, ступица, стабилизаторы). Спереди чаще всего «летели» наконечники рулевых тяг, сошки и маятники, требующие периодической (раз в 5-7 тыс. км пробега) шприцовки. Если не брезговать этой рекомендацией, вышеназванные элементы верой и правдой служили более 70 тыс. км. Шприцовка была необходима и крестовине переднего кардана. В конструкции задней подвески первоочередное внимание уделялось состоянию полуосевых подшипников, стояночного тормоза. Неточно и не очень удобноВладельцы Frontera нередко сетовали на неточность рулевого управления, представляющего собой широко распространенный механизм «винт – гайка» с  ГУР. Быстрый износ шин передних колес и односторонней тяги рулевого управления свидетельствовал о возникновении дефектов стержневой подвески. Однако подобная неисправность была свойственна машинам только до 1993 г.в. {{params_43669}} Чтобы продлить жизнь рулевому управлению, помимо рекомендуемой шприцовки уже упоминавшихся сошек и маятников, периодически проверялось состояние протяжки и уровень жидкости в бачке ГУР. Замена последней должна осуществляться как минимум 1 раз в 2 года. «Тормозуху» и антифриз необходимо было менять каждые 70 тыс. км пробега. Удобство управления тормозной системой, что называется, не очень. Педаль тормоза малоинформативна - усилие ее сопротивления не соответствовало развитию замедления. То есть, чтобы получить большое замедление, на педаль приходилось давить сильнее, нежели на большинстве других автомобилей аналогичного класса. ABS включалась своевременно, однако «ругалась» при этом довольно громко.Пока Opel «носил» рессоры, торможение задних колес обеспечивали барабанные механизмы. После модернизации 1995 года почти 2-тонному внедорожнику предложили дисковые тормоза на всех колесах. При более-менее щадящих условиях езды передние колодки запросто «ходили» 20-30 тыс. км пробега, задние дисковые - в 1,5 раза дольше (барабанные - в 2). Силовые вариации Самый мощный из предлагавшихся моторов - 3,2-литровый 205-сильный V6 обеспечивал должную динамику. С ним живость поведения внедорожника на трассе сравнима с легковым авто. А отзывчивая АКПП достаточно расторопна даже без включения спортрежима. Соседняя клавиша задействовала «зимний» алгоритм с мягким троганием со 2-й передачи. Неплохая динамика разгона - главное достоинство этой модификации. 3,2-литровый мотор обеспечивал выигрыш в разгоне относительно все того же Chevrolet Blazer с гораздо более объемистым двигателем.Агрегаты, устанавливавшиеся на ранних стадиях, ничем подобным похвастаться не могли. Ни 2,4-литровый 125-сильный инжекторный C24NE, ни 2-литровый 115-сильный C20NE к середине 90-х годов совершенно не подходили современному внедорожнику, для которого главным критерием, в основном, стали скоростные характеристики, а не реальная проходимость. Так, например, максималка Frontera составила всего 157 км/ч, а  разгон до «сотни» - 16 секунд. Пришедшие в 1995-м на смену старым моторам новые 116- и 136-сильные 2- и 2,2-литровые 16-клапанные Ecotec помогли решить проблему нехватки динамики. {{gallery_858}} В том же «переломном» для модели году было пересмотрено и конструктивное решение КПП, благодаря чему максимальная скорость каждой модификации увеличилась на 5 км/ч. При этом необходимость остановки автомобиля для подключения раздаточной коробки и переднего моста сохранилась. Расход топлива отныне - 12-14 литров. В феврале 1995 года 100-сильный «опелевский» турбодизель 23DTR заменили 2,8-литровым 113-сильным турбовариантом Isuzu C4JG, а он, в свою очередь, годом позже уступил место 2,5-литровому 116-сильному турбодизелю VM с лучшей характеристикой крутящего момента (260 Hm при 1800 об/мин против прежних 247 Hm при 2100 об/мин).{{params_43676}} Для любителей погоняться со светофора дизельный Frontera вряд ли приемлем (19 секунд до «сотни» и всего 147 км/ч). Пусть мощности маленькому 2,2-литровому DTI порой не хватало, зато этот «моральный ущерб» впоследствии компенсировался экономией. Официальных продаж дизельных «Фронтер» в России не было - они просто не лицензированы для нашего рынка, где качество местной солярки не понравилось экспертам. Основными «болячки» дизеля - течи из-под передней крышки и поддона. Определить, в каком именно месте течет, - занятие не из простых. Дизельное масло - темного цвета, и пока не промоешь движок, о какой-либо ясности говорить не приходится. Кроме того, масло гнала и турбина. Особо сильно проявлялось при пробеге более 100 тыс. км.Фирменные движки Frontera (2, 2,2 и 2,4 л) нельзя назвать удачными. В то же время, моторесурс - неплохой: в Питере в те годы было предостаточно машин с пробегом более 300 тыс. км и больше.  Главное - своевременная замена масла и обновление ремня ГРМ (через каждые 60 тыс. км пробега плюс замена ролика натяжителя ремня). «Загиб» клапанов в случае обрыва ремня ГРМ был в порядке вещей.НеремонтопригодныйПо тяговитости на минимальных скоростях никаких претензий к Frontera не было. Гидротрансформатор на 1-й передаче давал достаточный крутящий момент, а для особо тяжелых условий существовала пониженная передача. Минус Frontera - неудачная конструкция «раздатки». Она шла в сборе с КПП: выходной вал коробки передач как бы проходил сквозь «раздатку» и крепился узлами через корпус последней. Это не только усложняло переборку раздаточной коробки, но и исключало возможность ее отдельного снятия. Определенные проблемы возникали и с автоматами включения переднего моста. Конструктивно они расположены на ступицах, в которые, в свою очередь, входили приводы моста. В момент включения переднего автоматы иногда защелкивались, блокировались, вызывая впоследствии проблемы с их регулировкой.{{material_119110}} Автомобиль в целом характеризовался сервисменами как неремонтопригодный. Добраться до какого-либо узла или агрегата - все равно что проторить себе дорогу в непролазных джунглях. Чтобы снять поддон картера двигателя, необходимо было отсоединить передний мост. Основная тяжесть проблем ложилась на негерметичные компенсационные бачки и трубки системы охлаждения. Дизели нередко выходили из строя из-за плохо работающих форсунок, негерметичных масляных ванн и маслопроводов, неисправных генераторов, порванных ремней, а также перегретых прокладок головок цилиндров. У бензиновых моторов встречались проблемы с проводами системы зажигания, электрическими топливными насосами и их реле.В обслуживании КПП проблем не было. Они почти идеально были «подогнаны» под характеристики того или иного двигателя и практически не «текли». В АКПП использовалось традиционное для таких агрегатов масло ATF, которое менялось через каждые 50 тыс. км. В 5МКПП замена трансмиссионной смазки не предусмотрена на протяжении всего срока службы коробки. Приобрести сегодня подержанный Opel Frontera непросто – «живых» машин в РФ осталось немного, а то, что выставлено на сайтах объявлений, представляет собой нечто «ушатанное». Отсюда и лояльный ценник – от 80 до 300 тыс. рублей.
2017-05-26
Автор: Иван Братуха
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