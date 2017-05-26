«Фронтовой» внедорожник Opel
В США его продавали как Honda Jazz/Passport, а в Австралии - под маркой Holden. Компания Isuzu Motors, как известно, принадлежала GM; это обстоятельство облегчило перенос производства модели в Старый Свет.
Позиционирование на рынке
В компании Opel/Vauxhall сумели найти приемлемое решение для оправдания выпуска недорогих внедорожников, на которые к тому времени мода в Европе еще только начиналась. Внедорожник был унифицирован по основным узлам и агрегатам с однотонными рамными пикапами Isuzu, которые выпускали в Европе под названиями Opel Campo/Vauxhall Bravo в задне- и полноприводном вариантах.
Стильный для начала 90-х годов автомобиль уже к середине десятилетия перестал поспевать за тенденциями автомоды и ужесточающимися требованиями по безопасности и экологии. Посему в январе 1995-го «Фронтеру» усовершенствовали. Внешность изменилась незначительно - нижняя створка задней двери стала не откидываться вниз, а поворачиваться влево. Это упростило процесс погрузки-выгрузки и позволило вынести запаску наружу. Задняя рессорная подвеска уступила место пружинной - этим достигли устойчивости и плавности движения. В 1997 году Frontera вновь модернизировали: панель приборов приобрела плавные очертания, более подходящие современным понятиям о внедорожниках.
Плюсы и минусы оформления
Frontera был представлен 2 вариантами базы (2760 и 2330 мм) и 3 типами кузовов. В варианте удлиненного 5-дверного 5-местного универсала (4480х1730х1715 мм) багажник можно было увеличить с 430 до 1570 л, сложив по частям заднее сиденье. В варианте с 3-дверным 4-местным кузовом и либо жесткой, либо мягкой складной крышей багажный отсек вмещал в себя не более 1160 л.
Салон можно охарактеризовать как достаточно комфортабельный, но в длительных поездках некоторое неудобство доставляло отсутствие регулировок подушек передних сидений. Подогрев зимой и вентиляция с возможностью раздельного обдува сидений летом обеспечивал в салоне комфортную температуру. Некоторые неудобства обнаруживалиь в системе пристегивания ремней безопасности, труднодоступной регулировке спинок сидений и маленьком перчаточном ящике. Радовали ГУР, подсветка выключателей, удобно расположенные рычажки на хорошо обозреваемой приборной панели.
Примитивная и плоская форма панели приборов (на авто до 1995 г.в.) с циферблатами приборов, заключенными в пластмассово-прямоугольное обрамление, несколько портила впечатление. Такой дизайн был характерен для японских легких развозных фургончиков и пикапов середины 80-х. Однако с этим еще можно смириться, учитывая, что отделка салона выполнена грамотно и не шумела даже при солидном пробеге.
Не забирайтесь по самые мосты
Opel Frontera являлся тем самым автомобилем, который привыкли называть «покорителем бездорожья». Кузов крепился к раме; дорожный просвет - 230 мм; предусмотрены пониженная передача в трансмиссии; ходы задней подвески - достаточно приличные. Картер двигателя, топливный бак и раздатка имели штатную стальную защиту. Если внешние признаки Frontera характеризуют его как приличный внедорожник, то практика его эксплуатации говорит о том, что владельцу не стоило увлекаться джиперством.
Если у Frontera задний межколесный дифференциал повышенного трения был предусмотрен как опция, то Prado имел принудительную блокировку. При этом Opel способен и взобраться на крутой склон и пробороздить песчаную целину или не очень плотное грязевое месиво. Максимальный уклон подъема - 80%, глубина преодолеваемого брода - 50 см, максимально допустимый продольный угол наклона - 45,7 град.
Есть с кем сравнить...
При движении с отключенными передним мостом и муфтами свободного хода Frontera достаточно устойчив. Но высокий центр тяжести и задний привод могли оказать на эту характеристику не самое благоприятное воздействие. Именно поэтому лихачить, перестаиваясь лишний раз из ряда в ряд, не нужно - тем более, что длинноходная и энергоемкая подвеска позволяла владельцу проскакивать небольшие дорожные выбоины без ощутимого вреда.
Рамная конструкция, массивная подвеска спереди (ее упругими элементами являются 2 толстенных продольных торсиона почти 1,5-метровой длины), мощная балка заднего моста с не менее внушительными реактивными рычагами и тягой Панара практически не оставляли сомнений в своей надежности. Кузов крепился к раме через резиновые подушки различной конфигурации и дополнительно удерживался от отрыва массивными стяжками, напоминающими грузовые стремянки. Дополняло «нижнюю» картину наличие мощных буксирных крюков и проушин, закрепленных калеными болтами. На ранних версиях Frontera в задней подвеске использовались продольные рессоры, так что, речи о высоком комфорте при езде быть не могло. Поскольку рессорные листы по отдельности заводом-изготовителем не поставлялись, в случае чего менять рессоры приходилось в сборе. Причем делать это необходимо было сразу с 2 сторон. Альтернатива - кустарные умельцы. В свое время они наладили изготовление листовых рессор. Единственное условие в этом случае - одновременная замена противоскрепных вставок, дабы листы не перетирались друг о друга.
По плавности хода Frontera чем-то напоминал Chevrolet Blazer: вздрагивая на резкой мелочевке, автомобиль легко «переваривал» остальные неровности и получал пробои разве что на откровенно больших выбоинах. Подвеска Opel чем-то схожа с подвеской «американца» и являлась ее облегченным вариантом (2 рычага, торсион, 2 шаровые опоры, ступица, стабилизаторы). Спереди чаще всего «летели» наконечники рулевых тяг, сошки и маятники, требующие периодической (раз в 5-7 тыс. км пробега) шприцовки. Если не брезговать этой рекомендацией, вышеназванные элементы верой и правдой служили более 70 тыс. км. Шприцовка была необходима и крестовине переднего кардана. В конструкции задней подвески первоочередное внимание уделялось состоянию полуосевых подшипников, стояночного тормоза.
Неточно и не очень удобно
Владельцы Frontera нередко сетовали на неточность рулевого управления, представляющего собой широко распространенный механизм «винт – гайка» с ГУР. Быстрый износ шин передних колес и односторонней тяги рулевого управления свидетельствовал о возникновении дефектов стержневой подвески. Однако подобная неисправность была свойственна машинам только до 1993 г.в.
|Opel Frontera 2.4 MT
|2.4 л, 125 / 92 при 4800 л.с
|механика 5
|0-100 - 16.5 с, 153 км/ч
|4692 x 1764 x 1753 мм
|полный
|АИ-95, 11.7 л на 100 км
|Все характеристики
Пока Opel «носил» рессоры, торможение задних колес обеспечивали барабанные механизмы. После модернизации 1995 года почти 2-тонному внедорожнику предложили дисковые тормоза на всех колесах. При более-менее щадящих условиях езды передние колодки запросто «ходили» 20-30 тыс. км пробега, задние дисковые - в 1,5 раза дольше (барабанные - в 2).
Силовые вариации
Самый мощный из предлагавшихся моторов - 3,2-литровый 205-сильный V6 обеспечивал должную динамику. С ним живость поведения внедорожника на трассе сравнима с легковым авто. А отзывчивая АКПП достаточно расторопна даже без включения спортрежима. Соседняя клавиша задействовала «зимний» алгоритм с мягким троганием со 2-й передачи. Неплохая динамика разгона - главное достоинство этой модификации. 3,2-литровый мотор обеспечивал выигрыш в разгоне относительно все того же Chevrolet Blazer с гораздо более объемистым двигателем.
Агрегаты, устанавливавшиеся на ранних стадиях, ничем подобным похвастаться не могли. Ни 2,4-литровый 125-сильный инжекторный C24NE, ни 2-литровый 115-сильный C20NE к середине 90-х годов совершенно не подходили современному внедорожнику, для которого главным критерием, в основном, стали скоростные характеристики, а не реальная проходимость. Так, например, максималка Frontera составила всего 157 км/ч, а разгон до «сотни» - 16 секунд. Пришедшие в 1995-м на смену старым моторам новые 116- и 136-сильные 2- и 2,2-литровые 16-клапанные Ecotec помогли решить проблему нехватки динамики.
|Opel Frontera 2.2 MT
|2.2 л, 136 / 100 при 5200 л.с
|механика 5
|0-100 - 14 с, 161 км/ч
|4658 x 1787 x 1740 мм
|полный
|АИ-95
|Все характеристики
Фирменные движки Frontera (2, 2,2 и 2,4 л) нельзя назвать удачными. В то же время, моторесурс - неплохой: в Питере в те годы было предостаточно машин с пробегом более 300 тыс. км и больше. Главное - своевременная замена масла и обновление ремня ГРМ (через каждые 60 тыс. км пробега плюс замена ролика натяжителя ремня). «Загиб» клапанов в случае обрыва ремня ГРМ был в порядке вещей.
Неремонтопригодный
По тяговитости на минимальных скоростях никаких претензий к Frontera не было. Гидротрансформатор на 1-й передаче давал достаточный крутящий момент, а для особо тяжелых условий существовала пониженная передача. Минус Frontera - неудачная конструкция «раздатки». Она шла в сборе с КПП: выходной вал коробки передач как бы проходил сквозь «раздатку» и крепился узлами через корпус последней. Это не только усложняло переборку раздаточной коробки, но и исключало возможность ее отдельного снятия. Определенные проблемы возникали и с автоматами включения переднего моста. Конструктивно они расположены на ступицах, в которые, в свою очередь, входили приводы моста. В момент включения переднего автоматы иногда защелкивались, блокировались, вызывая впоследствии проблемы с их регулировкой.
В обслуживании КПП проблем не было. Они почти идеально были «подогнаны» под характеристики того или иного двигателя и практически не «текли». В АКПП использовалось традиционное для таких агрегатов масло ATF, которое менялось через каждые 50 тыс. км. В 5МКПП замена трансмиссионной смазки не предусмотрена на протяжении всего срока службы коробки.
Приобрести сегодня подержанный Opel Frontera непросто – «живых» машин в РФ осталось немного, а то, что выставлено на сайтах объявлений, представляет собой нечто «ушатанное». Отсюда и лояльный ценник – от 80 до 300 тыс. рублей.
|Настоящий внедорожник, со всеми атрибутами 4x4
|Из-за рамной конструкции неглубокий багажник
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