1 июня 2017, 14:08

Гарантийные сроки дорожных работ требуют доработки

Эксперты Народного фронта направили в Министерство транспорта РФ предложения и замечания к проекту приказа, в котором ведомство устанавливает гарантийные сроки на выполнение дорожных работ. Специалисты обнаружили ряд недоработок в документе.
^

В частности, приказом Минтранса России не утверждаются рекомендации по установлению гарантийных сроков, в силу чего они не могут быть обязательными для применения. Кроме того, в контрактах необходимо предусматривать не только гарантийный срок как таковой, но и полноценное гарантийное обязательство, которое включает в себя подробное описание гарантийных случаев, сроков и порядка их устранения. В представленных проектах документов также отсутствует обязанность заказчика проводить периодическую проверку гарантийных объектов, без чего нельзя предъявить претензию подрядчику.

Ранее мы писали
Ни много ни мало 997 км региональных автомобильных дорог планируется отремонтировать на территории Новгородской ...
Читать далее

Еще один недостаток проекта - ограничение сферы применения гарантийных сроков ценой контракта: в документе прописано, что типовые условия, в том числе и гарантийные сроки будут применяться для контрактов, цена которых для государственных нужд превышает 150 млн рублей, для муниципальных – 50 млн рублей. При этом в проектах документов не содержится обоснование таких ограничений.

Возникли у экспертов вопросы и к описанию природных факторов, влияющих на возможность привлечения подрядчика к ответственности при обнаружении дефектов дороги. В частности, в представленной редакции проекта рекомендаций не раскрыты условия, при которых аномально высокая или аномально низкая температура воздуха может быть отнесена к «обстоятельствам непреодолимой силы».

Вместе с тем, эксперты ОНФ предложили расширить перечень индикаторов состояния дороги при ее оценке в период гарантийной эксплуатации, и увеличить число видов недопустимых локальных повреждений.

Довольны ли Вы состоянием дорог в вашем регионе?
Голосовать

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Гарантийные сроки дорожных работ требуют доработки
В частности, приказом Минтранса России не утверждаются рекомендации по установлению гарантийных сроков, в силу чего они не могут быть обязательными для применения. Кроме того, в контрактах необходимо предусматривать не только гарантийный срок как таковой, но и полноценное гарантийное обязательство, которое включает в себя подробное описание гарантийных случаев, сроков и порядка их устранения. В представленных проектах документов также отсутствует обязанность заказчика проводить периодическую проверку гарантийных объектов, без чего нельзя предъявить претензию подрядчику.{{material_119449}}Еще один недостаток проекта - ограничение сферы применения гарантийных сроков ценой контракта: в документе прописано, что типовые условия, в том числе и гарантийные сроки будут применяться для контрактов, цена которых для государственных нужд превышает 150 млн рублей, для муниципальных – 50 млн рублей. При этом в проектах документов не содержится обоснование таких ограничений. Возникли у экспертов вопросы и к описанию природных факторов, влияющих на возможность привлечения подрядчика к ответственности при обнаружении дефектов дороги. В частности, в представленной редакции проекта рекомендаций не раскрыты условия, при которых аномально высокая или аномально низкая температура воздуха может быть отнесена к «обстоятельствам непреодолимой силы».Вместе с тем, эксперты ОНФ предложили расширить перечень индикаторов состояния дороги при ее оценке в период гарантийной эксплуатации, и увеличить число видов недопустимых локальных повреждений. {{vote_88}}
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Челябинская область Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG