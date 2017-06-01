Гарантийные сроки дорожных работ требуют доработки
В частности, приказом Минтранса России не утверждаются рекомендации по установлению гарантийных сроков, в силу чего они не могут быть обязательными для применения. Кроме того, в контрактах необходимо предусматривать не только гарантийный срок как таковой, но и полноценное гарантийное обязательство, которое включает в себя подробное описание гарантийных случаев, сроков и порядка их устранения. В представленных проектах документов также отсутствует обязанность заказчика проводить периодическую проверку гарантийных объектов, без чего нельзя предъявить претензию подрядчику.
Еще один недостаток проекта - ограничение сферы применения гарантийных сроков ценой контракта: в документе прописано, что типовые условия, в том числе и гарантийные сроки будут применяться для контрактов, цена которых для государственных нужд превышает 150 млн рублей, для муниципальных – 50 млн рублей. При этом в проектах документов не содержится обоснование таких ограничений.
Возникли у экспертов вопросы и к описанию природных факторов, влияющих на возможность привлечения подрядчика к ответственности при обнаружении дефектов дороги. В частности, в представленной редакции проекта рекомендаций не раскрыты условия, при которых аномально высокая или аномально низкая температура воздуха может быть отнесена к «обстоятельствам непреодолимой силы».
Вместе с тем, эксперты ОНФ предложили расширить перечень индикаторов состояния дороги при ее оценке в период гарантийной эксплуатации, и увеличить число видов недопустимых локальных повреждений.
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