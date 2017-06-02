2 июня 2017, 19:50

Газ для автомобилей буду сжижать в Тосненском районе

В рамках проходящего Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о реализации проекта по строительству в Ленинградской области крупного комплекса по сжижению природного газа.
^

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « С этого документа начнется строительство газозаправочных станций в Тосненском районе. Наша задача перевести общественный и коммунальный транспорт на экологичное и безопасное газомоторное топливо, для чего будем поддерживать развитие сети АЗС и объектов придорожного сервиса »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Грядущий комплекс предусматривает строительство установки по сжижению природного газа для последующего использования в качестве топлива для автотранспортных средств, а также для снабжения объектов тепловой генерации.

Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, объем инвестиций в проект оценивается в 450 млн рублей. Комплекс расположится на площади 4,5 га.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Чем джип лучше?
Ну чего, у меня Хавейл Н6, я на нем часто на рыбалку езжу, в какие только грязи не заезжал, за трактором не ходил ни разу, хотя это классический кроссовер, 18 см клиренс, не самый высокий, полный привод и ни каких блокировок и понижаек нет. Чисто собственное мастерство и помощь хавейлика.
golubtsoff
Форум Mitsubishi ASX
Дороговато по моему на сегодня
pavlovkir
можно ли буксировать
Тайота дуэт, автомат, можно ли ей буксировать другое авто???
SIRIUS77177
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 42 модели
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Газ для автомобилей буду сжижать в Тосненском районе
{{person_50_С этого документа начнется строительство газозаправочных станций в Тосненском районе. Наша задача перевести общественный и коммунальный транспорт на экологичное и безопасное газомоторное топливо, для чего будем поддерживать развитие сети АЗС и объектов придорожного сервиса}}Грядущий комплекс предусматривает строительство установки по сжижению природного газа для последующего использования в качестве топлива для автотранспортных средств, а также для снабжения объектов тепловой генерации.Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, объем инвестиций в проект оценивается в 450 млн рублей. Комплекс расположится на площади 4,5 га.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сызрань Сочи Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG