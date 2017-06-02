2 июня 2017, 19:50
Газ для автомобилей буду сжижать в Тосненском районе
В рамках проходящего Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о реализации проекта по строительству в Ленинградской области крупного комплекса по сжижению природного газа.
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С этого документа начнется строительство газозаправочных станций в Тосненском районе. Наша задача перевести общественный и коммунальный транспорт на экологичное и безопасное газомоторное топливо, для чего будем поддерживать развитие сети АЗС и объектов придорожного сервиса
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Грядущий комплекс предусматривает строительство установки по сжижению природного газа для последующего использования в качестве топлива для автотранспортных средств, а также для снабжения объектов тепловой генерации.
Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, объем инвестиций в проект оценивается в 450 млн рублей. Комплекс расположится на площади 4,5 га.
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Ну чего, у меня Хавейл Н6, я на нем часто на рыбалку езжу, в какие только грязи не заезжал, за трактором не ходил ни разу, хотя это классический кроссовер, 18 см клиренс, не самый высокий, полный привод и ни каких блокировок и понижаек нет. Чисто собственное мастерство и помощь хавейлика.
Дороговато по моему на сегодня
Тайота дуэт, автомат, можно ли ей буксировать другое авто???
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