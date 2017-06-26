26 июня 2017, 13:29

ГАЗель Next получит площадку для детских колясок

Горьковский автозавод анончировал обновление модели ГАЗель Next на 2018 год. Новый автомобиль кардинально отличается от предшественника, вышедшего в 2015 году, хотя бы по оборудованию салона.
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В частности, маршрутный микроавтобус получил новую конструкцию кузова и шасси. Одностворчатые двери напротив места водителя стали двустворчатыми и переместились в середину салона. Благодаря этому пассажирам будет гораздо удобнее проходить по салону.
 
В салоне автомобиля появились 2 дополнительных пассажирских места и площадка для детских колясок. Усиленная рама ГАЗель Next способна выдержать нагрузку 4,6 тонны. Кроме того, разработчики сменили задний мост, а колеса оказались имеют дисковые тормоза.
 
Отметим, что актуальная модель ГАЗель Next постоянно вызывает нарекания со стороны ведомств, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок. Людям в ней также не так удобно находиться, как в других микроавтобусах.

Комплектации и технические характеристики

ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест3/20
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин121
Объем двигателя2800
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоДТ
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ГАЗель Next получит площадку для детских колясок
В частности, маршрутный микроавтобус получил новую конструкцию кузова и шасси. Одностворчатые двери напротив места водителя стали двустворчатыми и переместились в середину салона. Благодаря этому пассажирам будет гораздо удобнее проходить по салону. В салоне автомобиля появились 2 дополнительных пассажирских места и площадка для детских колясок. Усиленная рама ГАЗель Next способна выдержать нагрузку 4,6 тонны. Кроме того, разработчики сменили задний мост, а колеса оказались имеют дисковые тормоза. Отметим, что актуальная модель ГАЗель Next постоянно вызывает нарекания со стороны ведомств, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок. Людям в ней также не так удобно находиться, как в других микроавтобусах.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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