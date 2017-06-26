26 июня 2017, 13:29
ГАЗель Next получит площадку для детских колясок
Горьковский автозавод анончировал обновление модели ГАЗель Next на 2018 год. Новый автомобиль кардинально отличается от предшественника, вышедшего в 2015 году, хотя бы по оборудованию салона.
В частности, маршрутный микроавтобус получил новую конструкцию кузова и шасси. Одностворчатые двери напротив места водителя стали двустворчатыми и переместились в середину салона. Благодаря этому пассажирам будет гораздо удобнее проходить по салону.
В салоне автомобиля появились 2 дополнительных пассажирских места и площадка для детских колясок. Усиленная рама ГАЗель Next способна выдержать нагрузку 4,6 тонны. Кроме того, разработчики сменили задний мост, а колеса оказались имеют дисковые тормоза.
Отметим, что актуальная модель ГАЗель Next постоянно вызывает нарекания со стороны ведомств, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок. Людям в ней также не так удобно находиться, как в других микроавтобусах.
Комплектации и технические характеристики
|ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|микроавтобус
|Количество дверей/мест
|3/20
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|121
|Объем двигателя
|2800
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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