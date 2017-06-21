Где на этой неделе нашу скорость контролируют фотокамеры?
21 июня:
Невский район - проспект Обуховской Обороны;
Выборгский район - Северный проспект;
Приморский район – Лахтинский проспект;
Центральный район - набережная Обводного канала;
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Пушкинский район - Витебский проспект;
22 июня:
Невский район - проспект Обуховской Обороны;
Выборгский район - Северный проспект;
Приморский район – Лахтинский проспект;
Центральный район - набережная Обводного канала;
Приморский район – Парашютная улица;
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Пушкинский район - Витебский проспект;
23 июня:
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Приморский район – Лахтинский проспект;
Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;
Курортный район – Зеленогорское шоссе;
Приморский район – Парашютная улица;
Пушкинский район - Витебский проспект;
Петродворцовый район - Санкт-Петербургское шоссе;
Красносельский район - проспект Ленина;
24 июня:
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Курортный район – Зеленогорское шоссе;
Невский район - Дальневосточный проспект;
Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;
Приморский район – Лахтинский проспект;
Пушкинский район - Витебский проспект;
Петродворцовый район - Санкт-Петербургское шоссе.
Приморский район – Парашютная улица;
25 июня:
Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;
Курортный район – Зеленогорское шоссе;
Невский район - Дальневосточный проспект;
Приморский район – Лахтинский проспект;
Приморский район – Парашютная улица;
Пушкинский район - Витебский проспект;
Петродворцовый район - Санкт-Петербургское шоссе;
Красногвардейский район - Индустриальный проспект.
А факты нарушения нами правил остановки и стоянки ТС в указанный период времени будут регистрировать фотокомплексы, которые ежедневно включены по следующим адресам:
Петроградский район - улица Большая Зеленина, улица Шамшева, Левашовский проспект, улица Академика Павлова, проспект Медиков, Каменноостровский проспект, Кронверкская набережная, Петровская набережная, проспект Большой Петроградской стороны, Чкаловский проспект.
Московский район - дорога в Аэропорт «Пулково 1».
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