21 июня 2017, 10:50

Где на этой неделе нашу скорость контролируют фотокамеры?

Ответ на этот актуальный для петербургских автомобилистов дает официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Указаны следующие даты и адреса:
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Где на этой неделе нашу скорость контролируют фотокамеры?

21 июня:
Невский район - проспект Обуховской Обороны;
Выборгский район - Северный проспект;
Приморский  район – Лахтинский проспект;
Центральный район - набережная Обводного канала;
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Пушкинский район - Витебский проспект;

22 июня:
Невский район - проспект Обуховской Обороны;
Выборгский район - Северный проспект;
Приморский  район – Лахтинский проспект;
Центральный район - набережная Обводного канала;
Приморский  район – Парашютная улица;
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Пушкинский район - Витебский проспект;

23 июня:
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Приморский  район – Лахтинский проспект;
Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;
Курортный район – Зеленогорское шоссе;
Приморский  район – Парашютная улица;
Пушкинский район - Витебский проспект;
Петродворцовый  район - Санкт-Петербургское шоссе;
Красносельский район - проспект Ленина;

24 июня:
Красногвардейский район - Индустриальный проспект;
Курортный район – Зеленогорское шоссе;
Невский район - Дальневосточный проспект;
Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;
Приморский  район – Лахтинский проспект;
Пушкинский район - Витебский проспект;
Петродворцовый  район - Санкт-Петербургское шоссе.
Приморский  район – Парашютная улица;

25 июня:
Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;
Курортный район – Зеленогорское шоссе;
Невский район - Дальневосточный проспект;
Приморский  район – Лахтинский проспект;
Приморский  район – Парашютная улица;
Пушкинский район - Витебский проспект;
Петродворцовый  район - Санкт-Петербургское шоссе;
Красногвардейский район - Индустриальный проспект.

А факты нарушения нами правил остановки и стоянки ТС в указанный период времени будут регистрировать фотокомплексы, которые ежедневно включены по следующим адресам:

Петроградский район - улица Большая Зеленина, улица Шамшева, Левашовский проспект, улица Академика Павлова, проспект Медиков, Каменноостровский проспект, Кронверкская набережная, Петровская набережная, проспект Большой Петроградской стороны, Чкаловский проспект.

Московский район - дорога в Аэропорт «Пулково 1».

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Где на этой неделе нашу скорость контролируют фотокамеры?
21 июня:Невский район - проспект Обуховской Обороны;Выборгский район - Северный проспект;Приморский  район – Лахтинский проспект;Центральный район - набережная Обводного канала;Красногвардейский район - Индустриальный проспект;Пушкинский район - Витебский проспект;22 июня:Невский район - проспект Обуховской Обороны;Выборгский район - Северный проспект;Приморский  район – Лахтинский проспект;Центральный район - набережная Обводного канала;Приморский  район – Парашютная улица;Красногвардейский район - Индустриальный проспект;Пушкинский район - Витебский проспект;23 июня:Красногвардейский район - Индустриальный проспект;Приморский  район – Лахтинский проспект;Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;Курортный район – Зеленогорское шоссе;Приморский  район – Парашютная улица;Пушкинский район - Витебский проспект;Петродворцовый  район - Санкт-Петербургское шоссе;Красносельский район - проспект Ленина;24 июня:Красногвардейский район - Индустриальный проспект;Курортный район – Зеленогорское шоссе;Невский район - Дальневосточный проспект;Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;Приморский  район – Лахтинский проспект;Пушкинский район - Витебский проспект;Петродворцовый  район - Санкт-Петербургское шоссе.Приморский  район – Парашютная улица;25 июня:Кронштадтский район – Кронштадтское шоссе;Курортный район – Зеленогорское шоссе;Невский район - Дальневосточный проспект;Приморский  район – Лахтинский проспект;Приморский  район – Парашютная улица;Пушкинский район - Витебский проспект;Петродворцовый  район - Санкт-Петербургское шоссе;Красногвардейский район - Индустриальный проспект.А факты нарушения нами правил остановки и стоянки ТС в указанный период времени будут регистрировать фотокомплексы, которые ежедневно включены по следующим адресам:Петроградский район - улица Большая Зеленина, улица Шамшева, Левашовский проспект, улица Академика Павлова, проспект Медиков, Каменноостровский проспект, Кронверкская набережная, Петровская набережная, проспект Большой Петроградской стороны, Чкаловский проспект.Московский район - дорога в Аэропорт «Пулково 1».
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