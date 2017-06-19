19 июня 2017, 16:01

Geely Atlas придет в Россию осенью

Кроссовер Geely Atlas, известные в некоторых странах как Geely Boyue (NL-3), этой осенью поступит на российский рынок. Технические характеристики, в отличие от цен, уже известны.
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Новинка должна стать флагманом не только модельного ряда марки в сегменте SUV, но и всего последнего поколения автомобилей Geely «Generation 3», стартовавшего в феврале с запуском бизнес-седана Geely Emgrand GT.
 
Сборка полного цикла кроссовера Geely Atlas для российского рынка будет налажена на новом заводе «Белджи», что расположен недалеко от города Борисов в Республике Беларусь. Пробный запуск новой сборочной линии полного цикла (сварка кузова, окраска и полная сборка) планируется с начала июля этого года.
Как сообщалось ранее, Geely Atlas получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.
 
Габариты авто составляют 4 519 х 1 694 х 1 831 мм, расстояние между осями – 2 670 мм, клиренс – 190 мм.

Автомобиль получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, обязательную для всех новых авто в России с 1 января этого года.
В начальной версии модель оснащена передними подушками, кондиционером, аудиосистемой, 17-дюймовыми дисками, гидроусилителем руля, системой стабилизации и помощником при подъеме. В максимальной комплектации дополнительно появится двухзонная климатическая установка, панорамная крыша и адаптированный круиз-контроль.
 
На китайском рынке кроссовер стоит минимум 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 884 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Geely Atlas 2.0 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин141
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл7.0
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Комментарии
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Отзывы по теме
Российские продажи Geely Atlas начнутся в августе
за такие деньги китаец не нужен
алексей
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
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Geely Atlas придет в Россию осенью
Новинка должна стать флагманом не только модельного ряда марки в сегменте SUV, но и всего последнего поколения автомобилей Geely «Generation 3», стартовавшего в феврале с запуском бизнес-седана Geely Emgrand GT. Сборка полного цикла кроссовера Geely Atlas для российского рынка будет налажена на новом заводе «Белджи», что расположен недалеко от города Борисов в Республике Беларусь. Пробный запуск новой сборочной линии полного цикла (сварка кузова, окраска и полная сборка) планируется с начала июля этого года.{{model_6333}}Как сообщалось ранее, Geely Atlas получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом. Габариты авто составляют 4 519 х 1 694 х 1 831 мм, расстояние между осями – 2 670 мм, клиренс – 190 мм.Автомобиль получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, обязательную для всех новых авто в России с 1 января этого года. В начальной версии модель оснащена передними подушками, кондиционером, аудиосистемой, 17-дюймовыми дисками, гидроусилителем руля, системой стабилизации и помощником при подъеме. В максимальной комплектации дополнительно появится двухзонная климатическая установка, панорамная крыша и адаптированный круиз-контроль. На китайском рынке кроссовер стоит минимум 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 884 000 рублей.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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