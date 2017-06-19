19 июня 2017, 16:01
Geely Atlas придет в Россию осенью
Кроссовер Geely Atlas, известные в некоторых странах как Geely Boyue (NL-3), этой осенью поступит на российский рынок. Технические характеристики, в отличие от цен, уже известны.
Новинка должна стать флагманом не только модельного ряда марки в сегменте SUV, но и всего последнего поколения автомобилей Geely «Generation 3», стартовавшего в феврале с запуском бизнес-седана Geely Emgrand GT.
Сборка полного цикла кроссовера Geely Atlas для российского рынка будет налажена на новом заводе «Белджи», что расположен недалеко от города Борисов в Республике Беларусь. Пробный запуск новой сборочной линии полного цикла (сварка кузова, окраска и полная сборка) планируется с начала июля этого года.
Как сообщалось ранее, Geely Atlas получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.
Габариты авто составляют 4 519 х 1 694 х 1 831 мм, расстояние между осями – 2 670 мм, клиренс – 190 мм.
Автомобиль получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, обязательную для всех новых авто в России с 1 января этого года.
В начальной версии модель оснащена передними подушками, кондиционером, аудиосистемой, 17-дюймовыми дисками, гидроусилителем руля, системой стабилизации и помощником при подъеме. В максимальной комплектации дополнительно появится двухзонная климатическая установка, панорамная крыша и адаптированный круиз-контроль.
На китайском рынке кроссовер стоит минимум 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 884 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Geely Atlas 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|141
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|7.0
|Все характеристики
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