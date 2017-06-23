23 июня 2017, 09:54
Geely добавит мощности Vision X1
В китайских СМИ появились первые фотографии ситикара с 1,5-литровым бензиновым мотором. До этого на Geely Vision X1 устанавливался 1,3-литровый атмосферный двигатель мощностью 88 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом».
Для всех версий был предусмотрен только передний привод.
Продажи Vision X1 стартовали около месяца назад. Базовую версию самого маленького паркетника Geely оценили в 47 800 юаней, что по действующему курсу составляет 390 000 рублей, а максимальная комплектация новинки обойдется китайским покупателям в 59 800 юаней или 488 000 рублей.
Модель имеет длину 3 778 мм, ширину 1 663 мм, высоту 1 519 мм и колесную базу 2 353 мм. Есть внедорожный пластиковый обвес с расширителями колесных арок, рейлинги на крыше, фирменную концентрическую решетку радиатора, агрессивную головную оптику и стильные светодиодные ходовые огни, интегрированные в передний бампер. Дорожный просвет модели составляет 170 мм.
В салоне кроссовера установлено двухспицевое рулевое колесо с планкой, мультимедийная система с 11,6-дюймовым сенсорным экраном и электронная приборная панель. Топовые версии Geely V01 получили кожаную отделку интерьера и панорамную стеклянную крышу.
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