23 июня 2017, 09:54

Geely добавит мощности Vision X1

В китайских СМИ появились первые фотографии ситикара с 1,5-литровым бензиновым мотором. До этого на Geely Vision X1 устанавливался 1,3-литровый атмосферный двигатель мощностью 88 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом».
^
Для всех версий был предусмотрен только передний привод.
 
Продажи Vision X1 стартовали около месяца назад. Базовую версию самого маленького паркетника Geely оценили в 47 800 юаней, что по действующему курсу составляет 390 000 рублей, а максимальная комплектация новинки обойдется китайским покупателям в 59 800 юаней или 488 000 рублей.
 
Модель имеет длину 3 778 мм, ширину 1 663 мм, высоту 1 519 мм и колесную базу 2 353 мм. Есть внедорожный пластиковый обвес с расширителями колесных арок, рейлинги на крыше, фирменную концентрическую решетку радиатора, агрессивную головную оптику и стильные светодиодные ходовые огни, интегрированные в передний бампер. Дорожный просвет модели составляет 170 мм.
 
В салоне кроссовера установлено двухспицевое рулевое колесо с планкой, мультимедийная система с 11,6-дюймовым сенсорным экраном и электронная приборная панель. Топовые версии Geely V01 получили кожаную отделку интерьера и панорамную стеклянную крышу.
Купить авто Джили

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Geely Автомудрость Geely АвтоПитер Geely Дизайн и тюнинг Geely Новинки и концепт кары Geely Новости и акции автосалонов Geely Автосалоны и дилеры марки Geely Аренда и прокат авто марки Geely Автоклубы и форумы автозавчастей марки Geely Автосервисы и магазины автозапчастей марки Geely
Главные материалы
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Geely добавит мощности Vision X1
Для всех версий был предусмотрен только передний привод. Продажи Vision X1 стартовали около месяца назад. Базовую версию самого маленького паркетника Geely оценили в 47 800 юаней, что по действующему курсу составляет 390 000 рублей, а максимальная комплектация новинки обойдется китайским покупателям в 59 800 юаней или 488 000 рублей. Модель имеет длину 3 778 мм, ширину 1 663 мм, высоту 1 519 мм и колесную базу 2 353 мм. Есть внедорожный пластиковый обвес с расширителями колесных арок, рейлинги на крыше, фирменную концентрическую решетку радиатора, агрессивную головную оптику и стильные светодиодные ходовые огни, интегрированные в передний бампер. Дорожный просвет модели составляет 170 мм. В салоне кроссовера установлено двухспицевое рулевое колесо с планкой, мультимедийная система с 11,6-дюймовым сенсорным экраном и электронная приборная панель. Топовые версии Geely V01 получили кожаную отделку интерьера и панорамную стеклянную крышу.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодар Белгород Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG