2 февраля 2017, 17:59

Geely Emgrand GT доставят в Россию к середине февраля

Компания Geely назвала дату начала продаж в России новой флагманской модели Emgrand GT. Новинка поступит к российским дилерам уже 18 февраля. Покупателям будет доступна новинка с турбомотором.
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Турбомотор имеет объем 1,8 литра мощностью 163 л.с. Также модель будет продаваться с классическим атмосферным двигателем на 2,4 литра. Оба мотора работают в паре с автоматической трансмиссией.
 
Топовые комплектации автомобиля оборудованы системой предотвращения столкновений, контролем слепых зон, системами автопарковки и кругового обзора. В салоне установлена мультимедийная система с экраном 8 дюймов.
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Geely Emgrand GT доставят в Россию к середине февраля
{{material_117640}}Турбомотор имеет объем 1,8 литра мощностью 163 л.с. Также модель будет продаваться с классическим атмосферным двигателем на 2,4 литра. Оба мотора работают в паре с автоматической трансмиссией. Топовые комплектации автомобиля оборудованы системой предотвращения столкновений, контролем слепых зон, системами автопарковки и кругового обзора. В салоне установлена мультимедийная система с экраном 8 дюймов.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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