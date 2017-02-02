Турбомотор имеет объем 1,8 литра мощностью 163 л.с. Также модель будет продаваться с классическим атмосферным двигателем на 2,4 литра. Оба мотора работают в паре с автоматической трансмиссией.
Топовые комплектации автомобиля оборудованы системой предотвращения столкновений, контролем слепых зон, системами автопарковки и кругового обзора. В салоне установлена мультимедийная система с экраном 8 дюймов.
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Geely Emgrand GT доставят в Россию к середине февраля
{{material_117640}}Турбомотор имеет объем 1,8 литра мощностью 163 л.с. Также модель будет продаваться с классическим атмосферным двигателем на 2,4 литра. Оба мотора работают в паре с автоматической трансмиссией. Топовые комплектации автомобиля оборудованы системой предотвращения столкновений, контролем слепых зон, системами автопарковки и кругового обзора. В салоне установлена мультимедийная система с экраном 8 дюймов.
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