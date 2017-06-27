27 июня 2017, 10:46

Geely Emgrand GT получил обновление

Официальные рендерные изображения фастбека Geely Emgrand GT впервые появились в глобальной сети. Когда автомобиль отправится на рынок, производитель не уточняет.
^
Под капотом обновленного Geely Emgrand GT находится 1,8-литровый агрегат с турбонаддувом. Установка будет комплектоваться новой 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Со временем производитель собирается выпустить версию с 2,4-литрвым мотором отдачей 162 л.с.
 
Geely Emgrand GT
Новый от 1 389 000 до 1 739 000 Р
 
 
Представленные производителем визуализации указывают на то, что новый Emgrand GT получил видоизмененные бампера, головную оптику, ходовые огни на светодиодах и радиаторную решетку. Рестайлинг коснулся рулевого колеса, блока управления климатом, передней панели с другими вентиляционными дефлекторами. В перечне опций флагмана появились информационно-развлекательный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, а также адаптивный круиз-контроль.
 
Добавим, что фастбек Emgrand GT пришел на рынок России в феврале нынешнего года. Автомобиль предлагается в России за 1 389 000 рублей с агрегатом объемом 2,4 литра и производительностью 148 л.с. Мотор агрегатируется с 6-диапазонной АКПП и передним приводом.

Комплектации и технические характеристики

Geely Emgrand GT Standart 2.4 AT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин148
Объем двигателя2378
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл9.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Джили Эмгранд Джи Ти

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Geely Автомудрость Geely АвтоПитер Geely Дизайн и тюнинг Geely Новинки и концепт кары Geely Новости и акции автосалонов Geely Автосалоны и дилеры марки Geely Аренда и прокат авто марки Geely Автоклубы и форумы автозавчастей марки Geely Автосервисы и магазины автозапчастей марки Geely
Главные материалы
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Geely Emgrand GT
Объявления о продаже Geely Emgrand GT
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Emgrand GT
Geely Emgrand GT получил обновление
Под капотом обновленного Geely Emgrand GT находится 1,8-литровый агрегат с турбонаддувом. Установка будет комплектоваться новой 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Со временем производитель собирается выпустить версию с 2,4-литрвым мотором отдачей 162 л.с. {{model_6327}}  Представленные производителем визуализации указывают на то, что новый Emgrand GT получил видоизмененные бампера, головную оптику, ходовые огни на светодиодах и радиаторную решетку. Рестайлинг коснулся рулевого колеса, блока управления климатом, передней панели с другими вентиляционными дефлекторами. В перечне опций флагмана появились информационно-развлекательный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, а также адаптивный круиз-контроль. Добавим, что фастбек Emgrand GT пришел на рынок России в феврале нынешнего года. Автомобиль предлагается в России за 1 389 000 рублей с агрегатом объемом 2,4 литра и производительностью 148 л.с. Мотор агрегатируется с 6-диапазонной АКПП и передним приводом.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самарская область Брянск Архангельская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG