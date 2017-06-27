27 июня 2017, 10:46
Geely Emgrand GT получил обновление
Официальные рендерные изображения фастбека Geely Emgrand GT впервые появились в глобальной сети. Когда автомобиль отправится на рынок, производитель не уточняет.
Под капотом обновленного Geely Emgrand GT находится 1,8-литровый агрегат с турбонаддувом. Установка будет комплектоваться новой 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Со временем производитель собирается выпустить версию с 2,4-литрвым мотором отдачей 162 л.с.
Представленные производителем визуализации указывают на то, что новый Emgrand GT получил видоизмененные бампера, головную оптику, ходовые огни на светодиодах и радиаторную решетку. Рестайлинг коснулся рулевого колеса, блока управления климатом, передней панели с другими вентиляционными дефлекторами. В перечне опций флагмана появились информационно-развлекательный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, а также адаптивный круиз-контроль.
Добавим, что фастбек Emgrand GT пришел на рынок России в феврале нынешнего года. Автомобиль предлагается в России за 1 389 000 рублей с агрегатом объемом 2,4 литра и производительностью 148 л.с. Мотор агрегатируется с 6-диапазонной АКПП и передним приводом.
Комплектации и технические характеристики
|Geely Emgrand GT Standart 2.4 AT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|148
|Объем двигателя
|2378
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|9.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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