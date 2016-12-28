28 декабря 2016, 18:09

Geely готовит для России 2 новинки

Покупателям станут доступны показанные в августе этого года на Московском автосалоне седан Emgrand GT и кроссовер NL-3. По предварительной информации, их будут выпускать на заводе «Белджи» в белорусском городе Борисов, там же, где сейчас собирают кроссоверы Geely Emgrand X7 для российского рынка.
Большой седан Emgrand GT (он же Geely GC9, он же Geely Borui) должен был появиться в продаже в декабре 2016 года, однако премьеры были перенесены на более поздний срок. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 165 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены пока не объявлены.
 
Вторая новинка - кроссовер NL-3 (он же Geely Boyue) должен появиться у дилеров в III квартале следующего года. Машина получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.
 
По данным «Автостата», за 11 месяцев года российские дилеры Geely реализовали 4 222 автомобиля, что на 60 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В этом году компания вывела на российский рынок обновленную версию кроссовера Emgrand X7, а также новое поколение флагманского Emgrand 7.

Комплектации и технические характеристики

Geely Emgrand EC7 Standart 1.8 МТ
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин126
Объем двигателя1792
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл10.0
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто Джили Эмгранд EC7

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Внимание! У Geely Emgrand EC7 ненадежные тормозные шланги
Лифаны х60 тоже надо отзывать. Железо прогибается от пальца, дебильная коробка передач, слабые ходовые огни, задняя передача как на гоночной машине, очень слабое сцепление, электронный газ отстает от пожеланий водителя, спидометр электронный днем плохо видно, да и отстает он в показаниях от движения ...
Пермяк.
Geely Emgrand X7: скоро в продаже
Молодцы китайцы машины вашей сборки имеют лучше качество чем машины собранные в россии
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Geely Автомудрость Geely АвтоПитер Geely Дизайн и тюнинг Geely Новинки и концепт кары Geely Новости и акции автосалонов Geely Автосалоны и дилеры марки Geely Аренда и прокат авто марки Geely Автоклубы и форумы автозавчастей марки Geely Автосервисы и магазины автозапчастей марки Geely
Главные материалы
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Geely Emgrand EC7
Купить Geely Emgrand EC7 2016 в Москве
469 000 Р
Купить Geely Emgrand EC7 2016 в Москве
385 000 Р
Купить Geely Emgrand EC7 2016 в Москве
399 000 Р
Купить Geely Emgrand EC7 2012 в Москве
350 000 Р
Купить Geely Emgrand EC7 2015 в Москве
487 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Emgrand EC7
Geely готовит для России 2 новинки
Большой седан Emgrand GT (он же Geely GC9, он же Geely Borui) должен был появиться в продаже в декабре 2016 года, однако премьеры были перенесены на более поздний срок. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 165 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены пока не объявлены. Вторая новинка - кроссовер NL-3 (он же Geely Boyue) должен появиться у дилеров в III квартале следующего года. Машина получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом. По данным «Автостата», за 11 месяцев года российские дилеры Geely реализовали 4 222 автомобиля, что на 60 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В этом году компания вывела на российский рынок обновленную версию кроссовера Emgrand X7, а также новое поколение флагманского Emgrand 7.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG