Geely готовит для России 2 новинки

Покупателям станут доступны показанные в августе этого года на Московском автосалоне седан Emgrand GT и кроссовер NL-3. По предварительной информации, их будут выпускать на заводе «Белджи» в белорусском городе Борисов, там же, где сейчас собирают кроссоверы Geely Emgrand X7 для российского рынка.
Большой седан Emgrand GT (он же Geely GC9, он же Geely Borui) должен был появиться в продаже в декабре 2016 года, однако премьеры были перенесены на более поздний срок. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 165 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены пока не объявлены.
Вторая новинка - кроссовер NL-3 (он же Geely Boyue) должен появиться у дилеров в III квартале следующего года. Машина получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.
По данным «Автостата», за 11 месяцев года российские дилеры Geely реализовали 4 222 автомобиля, что на 60 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В этом году компания вывела на российский рынок обновленную версию кроссовера Emgrand X7, а также новое поколение флагманского Emgrand 7.
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Лифаны х60 тоже надо отзывать. Железо прогибается от пальца, дебильная коробка передач, слабые ходовые огни, задняя передача как на гоночной машине, очень слабое сцепление, электронный газ отстает от пожеланий водителя, спидометр электронный днем плохо видно, да и отстает он в показаниях от движения ...
Большой седан Emgrand GT (он же Geely GC9, он же Geely Borui) должен был появиться в продаже в декабре 2016 года, однако премьеры были перенесены на более поздний срок. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 165 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены пока не объявлены. Вторая новинка - кроссовер NL-3 (он же Geely Boyue) должен появиться у дилеров в III квартале следующего года. Машина получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый «автомат», и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом. По данным «Автостата», за 11 месяцев года российские дилеры Geely реализовали 4 222 автомобиля, что на 60 % меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В этом году компания вывела на российский рынок обновленную версию кроссовера Emgrand X7, а также новое поколение флагманского Emgrand 7.
В избранное