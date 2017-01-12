12 января 2017, 11:52

Geely обновил кроссовер Boyue специально для России

Презентация модели состоялась еще в 2016 году в рамках автосалона в Москве, начало продаж намечено на август этого года. Российское наименование этой модели – Atlas.

Сборка стартует на предприятии «БелДжи», производственная линия которого построена в Борисове. Новая линейка кроссоверов будет состоять из 2 модификаций: с бензиновым агрегатом 2 литра мощностью 140 л. с. и 1,8-литровым мотором мощностью 184 л.с.

Коробка - 2 типов на выбор: 6-ступенчатая автоматическая либо механическая. Колесная база взята от базовой модели и имеет привод на переднюю ось, однако это, как обещает производитель, не приведет к потере ходовых качеств авто в целом.

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Geely обновил кроссовер Boyue специально для России
Сборка стартует на предприятии «БелДжи», производственная линия которого построена в Борисове. Новая линейка кроссоверов будет состоять из 2 модификаций: с бензиновым агрегатом 2 литра мощностью 140 л. с. и 1,8-литровым мотором мощностью 184 л.с. Коробка - 2 типов на выбор: 6-ступенчатая автоматическая либо механическая. Колесная база взята от базовой модели и имеет привод на переднюю ось, однако это, как обещает производитель, не приведет к потере ходовых качеств авто в целом.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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