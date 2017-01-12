Geely обновил кроссовер Boyue специально для России
Вконтакте
Facebook
Презентация модели состоялась еще в 2016 году в рамках автосалона в Москве, начало продаж намечено на август этого года. Российское наименование этой модели – Atlas.
Сборка стартует на предприятии «БелДжи», производственная линия которого построена в Борисове. Новая линейка кроссоверов будет состоять из 2 модификаций: с бензиновым агрегатом 2 литра мощностью 140 л. с. и 1,8-литровым мотором мощностью 184 л.с.
Коробка - 2 типов на выбор: 6-ступенчатая автоматическая либо механическая. Колесная база взята от базовой модели и имеет привод на переднюю ось, однако это, как обещает производитель, не приведет к потере ходовых качеств авто в целом.
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Geely обновил кроссовер Boyue специально для России
Сборка стартует на предприятии «БелДжи», производственная линия которого построена в Борисове. Новая линейка кроссоверов будет состоять из 2 модификаций: с бензиновым агрегатом 2 литра мощностью 140 л. с. и 1,8-литровым мотором мощностью 184 л.с. Коробка - 2 типов на выбор: 6-ступенчатая автоматическая либо механическая. Колесная база взята от базовой модели и имеет привод на переднюю ось, однако это, как обещает производитель, не приведет к потере ходовых качеств авто в целом.
В избранное