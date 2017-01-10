Geely показал обновленную Panda

Судя по тизеру, новинка получила фирменный дизайн производителя, который реализован на других моделях. Многослойная решетка радиатора и агрессивная головная оптика отличают модель от предшественника.
Под капотом новинки будет установлен 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр мощностью 68 л.с. В качестве трансмиссии предложена 5-ступенчатая МКПП или «робот».
Напомним, что предстоящим летом Geely планирует вывести на российский рынок кроссовер NL3. Автомобиль будет производиться на мощностях завода «БелДжи» в Белоруссии.
Внедорожник будет доступен с 2-литровым атмосферным мотором 140 л.с. и 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л.с. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую МКПП или 6-скоростной «автомат». Отметим, что NL3 стал первым автомобилем марки, который получил систему полного привода.
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Под капотом новинки будет установлен 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр мощностью 68 л.с. В качестве трансмиссии предложена 5-ступенчатая МКПП или «робот». Напомним, что предстоящим летом Geely планирует вывести на российский рынок кроссовер NL3. Автомобиль будет производиться на мощностях завода «БелДжи» в Белоруссии. Внедорожник будет доступен с 2-литровым атмосферным мотором 140 л.с. и 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л.с. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую МКПП или 6-скоростной «автомат». Отметим, что NL3 стал первым автомобилем марки, который получил систему полного привода.
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