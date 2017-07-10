10 июля 2017, 10:37

Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3

Автопроизводитель опубликовал фотографии новой модели Vision X3, которая ожидается на рынке к концу года. Представители компании отметили, что автомобиль будет дороже предыдущей модели Vision X1, стоимость которой на китайском рынке составляет около 350 тысяч рублей.
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  Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3 Geely Vision Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3 Geely Vision Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3 Geely Vision Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3
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Компактный кроссовер выполнен в узнаваемом стиле бренда. Отличительными чертами автомобиля стали дорожный обвес, агрессивная оптика со светодиодными ходовыми огнями, багажные рейлинги на крыше. Специалисты также обращают внимание на увеличенные колесные арки и решетку радиатора с концентрическим обрамлением. Также модель оснащена пластиковыми накладками на бортах машины и бамперы, которые окрашены в цвет кузова.

Подкапотное пространство Vision X3 представлено 1,5-литровым атмосферным «движком», производительность которого составляет 102 л.с. Будущим покупателям на выбор представлены два варианта КПП - 5-диапазонная механическая или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Салон также выполнен в традиционных для китайского автопроизводителя чертах. Интерьер украшен стеклянной крышей, мультимедийной установкой и кожаной отделкой салона. Компания пока не сообщает информацию о ценах и комплектациях модели.

Новинки и концепт кары Джили Вижн

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Отзывы по теме
Форум Geely Vision
Добый день владельцы вижина хочу поделиться кое акими проблемами владею авто уже 5 лет пробег 136 т км ни чо так не мучает как коробка передач перебеал уже 3 раза надоело кпилновую проехал около 40т исноа проблем теперь все оборвало коробка встала совсем может кто подскажт какая кпп о других авто пд
александр
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
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Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
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Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3
{{material_119811}}Компактный кроссовер выполнен в узнаваемом стиле бренда. Отличительными чертами автомобиля стали дорожный обвес, агрессивная оптика со светодиодными ходовыми огнями, багажные рейлинги на крыше. Специалисты также обращают внимание на увеличенные колесные арки и решетку радиатора с концентрическим обрамлением. Также модель оснащена пластиковыми накладками на бортах машины и бамперы, которые окрашены в цвет кузова.Подкапотное пространство Vision X3 представлено 1,5-литровым атмосферным «движком», производительность которого составляет 102 л.с. Будущим покупателям на выбор представлены два варианта КПП - 5-диапазонная механическая или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия.Салон также выполнен в традиционных для китайского автопроизводителя чертах. Интерьер украшен стеклянной крышей, мультимедийной установкой и кожаной отделкой салона. Компания пока не сообщает информацию о ценах и комплектациях модели.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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