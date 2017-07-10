10 июля 2017, 10:37
Geely презентовала новый компактный кроссовер Vision X3
Автопроизводитель опубликовал фотографии новой модели Vision X3, которая ожидается на рынке к концу года. Представители компании отметили, что автомобиль будет дороже предыдущей модели Vision X1, стоимость которой на китайском рынке составляет около 350 тысяч рублей.
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Подкапотное пространство Vision X3 представлено 1,5-литровым атмосферным «движком», производительность которого составляет 102 л.с. Будущим покупателям на выбор представлены два варианта КПП - 5-диапазонная механическая или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
Салон также выполнен в традиционных для китайского автопроизводителя чертах. Интерьер украшен стеклянной крышей, мультимедийной установкой и кожаной отделкой салона. Компания пока не сообщает информацию о ценах и комплектациях модели.
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