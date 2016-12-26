Geely провел рестайлинг Boyue/NL-3

Китайский кроссовер ничуть не изменился внешне, но центральная консоль перенастроена и теперь стала чувствительнее к прикосновениям. Также в салоне появился мульмедийный комплекс с сенсорной панелью.
В настоящий момент поставляемая на китайский рынок модель оснащается 2,0 и 1,8-литровыми двигателями, способными генерировать мощность в 141, 163 и 184 л. с. Можно приобрести как переднеприводную, так и полноприводную версию, коробка – механическая либо «автомат». Летом следующего года авто должен выйти на российский рынок – возможно, под другим названием.
Россиянам в качестве силового агрегата также предложат 2,4-литровый мотор. Также известно, что автомобили для России будут иметь полный привод.
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
В настоящий момент поставляемая на китайский рынок модель оснащается 2,0 и 1,8-литровыми двигателями, способными генерировать мощность в 141, 163 и 184 л. с. Можно приобрести как переднеприводную, так и полноприводную версию, коробка – механическая либо «автомат». Летом следующего года авто должен выйти на российский рынок – возможно, под другим названием. Россиянам в качестве силового агрегата также предложат 2,4-литровый мотор. Также известно, что автомобили для России будут иметь полный привод.
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