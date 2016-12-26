26 декабря 2016, 10:03

Geely провел рестайлинг Boyue/NL-3

Китайский кроссовер ничуть не изменился внешне, но центральная консоль перенастроена и теперь стала чувствительнее к прикосновениям. Также в салоне появился мульмедийный комплекс с сенсорной панелью.
В настоящий момент поставляемая на китайский рынок модель оснащается 2,0 и 1,8-литровыми двигателями, способными генерировать мощность в 141, 163 и 184 л. с. Можно приобрести как переднеприводную, так и полноприводную версию, коробка – механическая либо «автомат». Летом следующего года авто должен выйти на российский рынок – возможно, под другим названием.
 
Россиянам в качестве силового агрегата также предложат 2,4-литровый мотор. Также известно, что автомобили для России будут иметь полный привод.
Купить авто Джили

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Geely Автомудрость Geely АвтоПитер Geely Дизайн и тюнинг Geely Новинки и концепт кары Geely Новости и акции автосалонов Geely Автосалоны и дилеры марки Geely Аренда и прокат авто марки Geely Автоклубы и форумы автозавчастей марки Geely Автосервисы и магазины автозапчастей марки Geely
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Geely провел рестайлинг Boyue/NL-3
В настоящий момент поставляемая на китайский рынок модель оснащается 2,0 и 1,8-литровыми двигателями, способными генерировать мощность в 141, 163 и 184 л. с. Можно приобрести как переднеприводную, так и полноприводную версию, коробка – механическая либо «автомат». Летом следующего года авто должен выйти на российский рынок – возможно, под другим названием. Россиянам в качестве силового агрегата также предложат 2,4-литровый мотор. Также известно, что автомобили для России будут иметь полный привод.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG