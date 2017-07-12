12 июля 2017, 15:32
Genesis G70 проходит дорожные испытания
Специалисты Genesis завершают работу над своим среднеразмерным седаном G70. Автомобиль проходит финальные дорожные испытания в Калифорнии и готовится к скоро премьере.
Ранее мы писали
Genesis подготовил для автошоу в Нью-Йорке новую концептуальную модель, которая является предвестником спортивного ...Читать далее
В силовой линейке ожидаются 2-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составляет 252 л. с. В более дорогих комплектациях под капотом окажется 3,3-литровый бензиновый V6 с отдачей 370 сил и 509 Нм крутящего момента. Наконец, через год Genesis намерен продавать «горячий» G70 от подразделения N Performance. Правда, «начинка» такого седана не разглашается.
Европейские продажи нового корейского седана должны стартовать уже до конца этого года. Модель поборется за внимание покупателей с BMW 3-Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class. В целом же, Genesis намерен к 2020 году расширить модельную линейку до 6 штук и стать одним из ведущих премиальных брендов в Европе.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сотрим сейчас по программе с гос поддержкой на https:// www.bspb.ru варианты автомобилей.
Я покупала Алмеру в Автоцентре на Таганке. Менеджер все подробно мне рассказал, показал, я новичок в деле подбора машин и сама с трудом представляю, что мне надо. Очень порадовало, что мне не стали предлагать дополнительных опций — мне нужна была надежная, но дешевая машина. Спасибо за помощь в выборе ...
Экономичный и комфортный кроссовер, среднего класса, в ценовой категории до 1,5 млн. руб. Какой у вас был-бы выбор?
Интересные разделы
АвтоМосква Genesis Автомудрость Genesis АвтоПитер Genesis Дизайн и тюнинг Genesis Новинки и концепт кары Genesis Новости и акции автосалонов Genesis Автосалоны и дилеры марки Genesis Аренда и прокат авто марки Genesis Автоклубы и форумы автозавчастей марки Genesis Автосервисы и магазины автозапчастей марки Genesis
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное