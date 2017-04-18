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18 апреля 2017, 16:51
Genesis готовит конкурента для купе BMW и Mercedes-Benz
Новой флагманской моделью бренда Genesis станет купе класса Gran Turismo, об отдельных характеристиках новинки рассказал главный дизайнер марки Люк Донкервольке.
Как заявили разработчики, новое двухдверное купе будет конкурировать с Mercedes-Benz SL и BMW 6-Series.
Есть вероятность, что новинка получит полностью электрическую силовую установку. Глава бренда Манфред Фитцжеральд уже неоднократно заявлял, что одним из главных принципов работы принадлежащего Hyundai бренда станет использование альтернативных установок.
Ожидается, что купе Genesis станет флагманом линейки марки, в которую также войдут кроссоверы и седаны.
Напомним, что сейчас Genesis выпускает 2 седана, а на автосалоне в Нью-Йорке представила концептуальный кроссовер с водородным двигателем.
Добавим также, что компания «Хендэ Мотор СНГ» прекратила продажи седана Genesis в России, но в ближайшее время автомобиль вновь выйдет на рынок в модернизированном виде и под новой маркой.
Текущее, второе поколение седана Genesis начали продавать в России в 2014 году, а с 2016 года крупноузловая сборка машин организована на калининградском «Автоторе». В нашей стране предлагались версии с бензиновыми моторами V6 3.0 (249 л.с.) и V6 3.8 (315 л.с.), 8-ступенчатым «автоматом», задним или полным приводом. Цены на модель начинались с 2 329 000 рублей.
В 2015 году дилеры продали 1 062 экземпляров седана, а в прошлом году модель разошлась тиражом 1 112 экземпляров.
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Отзывы по теме
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Спасибо, отличный тест !)
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