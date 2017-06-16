16 июня 2017, 10:27
Германия отказывается от дизеля
В Мюнхене планируют ввести запрет на использование дизельных автомобилей ради сохранения экологической обстановки. С инициативой выступили чиновники Баварии, где выбросы СО2 – одни из самых высоких в Германии.
В первое время послабления дадут только автобусам, такси и автомобилям с дизельными моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-6». Остальным придется пересаживаться на другие транспортные средства.
Немецкие автопроизводители уже прокомментировали смелую инициативу властей Мюнхена. Представители базируемой в Баварии площадки BMW считают, что запрет старых дизельных автомобилей не сможет решить проблему загрязнения воздуха. Помимо этого, в BMW уверены, что без дизельных автомобилей немецкие производители не смогут вписаться в требования Евросоюза до 2020 года. Таким образом, автопроизводство может элементарно встать.
В компании Mercedes-Benz сообщили, что требования несправедливы к покупателям машин до 2015 года, когда «Евро-6» еще не действовал.
Отметим также, что разговоры о соответствии авто экологическим нормам в Германии идут уже несколько лет. Некоторое время назад один из наиболее известных в Германии автомобильных клубов - Verkehrsclub Deutschland - даже опубликовал рейтинг автомобилей по критерию «экологичности», то есть нанесению минимального вреда окружающей среде.
Первые 65 автомобилей в этом рейтинге были рекомендованы автолюбителям как самые экологичные, 45 из них - это малолитражные автомобили, которые в результате были признаны наиболее благоприятными для окружающей среды. Лидером в этой категории оказался Toyota Aygo, второе и третье места заняли соответственно Citroen C1 и Peugeot 107. В списке также значились Skoda Fabia 1.2, Honda Civic Hybrid и Mersedes-Benz A160.
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