7 февраля 2017, 19:23

ГИБДД разберется с игрой «Беги или умри»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к руководству ГИБДД России в связи с распространением в соцсетях игры «Беги или умри».
По информации детского омбудсмена, опасная игра преимущественно захватывает подростков. Омбудсмен считает, что необходимо усилить меры безопасности на дорогах.
 
Суть игры состоит в том, что подростку предлагается перебежать дорогу на красный сигнал светофора как можно ближе к проезжающему автомобилю. Все происходящее снимается на видео.
 
Кузнецова предлагает главе ГИБДД Виктору Нилову усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних.
 
О том, что подростки опасно перебегают дорогу, стали сообщать сами автовладельцы в соцсетях. 
Отметим, что официальных заявлений со стороны ГИБДД на эту тему пока не поступало.

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ГИБДД разберется с игрой «Беги или умри»
По информации детского омбудсмена, опасная игра преимущественно захватывает подростков. Омбудсмен считает, что необходимо усилить меры безопасности на дорогах. Суть игры состоит в том, что подростку предлагается перебежать дорогу на красный сигнал светофора как можно ближе к проезжающему автомобилю. Все происходящее снимается на видео. Кузнецова предлагает главе ГИБДД Виктору Нилову усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних. О том, что подростки опасно перебегают дорогу, стали сообщать сами автовладельцы в соцсетях. Отметим, что официальных заявлений со стороны ГИБДД на эту тему пока не поступало.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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