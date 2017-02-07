ГИБДД разберется с игрой «Беги или умри»

Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
По информации детского омбудсмена, опасная игра преимущественно захватывает подростков. Омбудсмен считает, что необходимо усилить меры безопасности на дорогах. Суть игры состоит в том, что подростку предлагается перебежать дорогу на красный сигнал светофора как можно ближе к проезжающему автомобилю. Все происходящее снимается на видео. Кузнецова предлагает главе ГИБДД Виктору Нилову усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних. О том, что подростки опасно перебегают дорогу, стали сообщать сами автовладельцы в соцсетях. Отметим, что официальных заявлений со стороны ГИБДД на эту тему пока не поступало.
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