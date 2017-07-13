13 июля 2017, 20:32

ГИБДД сообщило, что смертельных ДТП стало меньше

Автомобильная инспекция опубликовала статистические данные за первое полугодие 2017 года. Согласно цифрам, количество аварий с погибшими сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Кроме того, за прошедшие 6 месяцев сократилось и общее число жертв, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Их количество стало меньше на 5,5%.

За первые пять месяцев в России погибли 5,7 тысяч человек в результате аварий на дорогах. По словам Инспекции, это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее опасными для жизни считаются аварии с участием легкового транспорта. Количество погибших в таких ДТП составляет 3 991 человек, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Также стоит отметить снижение количества аварий с участием мотоциклистов. С начала года такие ДТП унесли жизни 124 человек.

При этом за отчетный период выросло количество погибших в авариях с участием грузового транспорта. За первые пять месяцев в таких ДТП погибли 556 человек. В прошлом за аналогичный временной промежуток погибло 506 человек.

Всего в прошлом году на дорогах в авариях погибли 20 308 человек. Эта цифра на 12% меньше показателей за аналогичный период 2015 года.

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ГИБДД сообщило, что смертельных ДТП стало меньше
{{material_120031}}Кроме того, за прошедшие 6 месяцев сократилось и общее число жертв, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Их количество стало меньше на 5,5%.За первые пять месяцев в России погибли 5,7 тысяч человек в результате аварий на дорогах. По словам Инспекции, это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Наиболее опасными для жизни считаются аварии с участием легкового транспорта. Количество погибших в таких ДТП составляет 3 991 человек, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Также стоит отметить снижение количества аварий с участием мотоциклистов. С начала года такие ДТП унесли жизни 124 человек.При этом за отчетный период выросло количество погибших в авариях с участием грузового транспорта. За первые пять месяцев в таких ДТП погибли 556 человек. В прошлом за аналогичный временной промежуток погибло 506 человек.Всего в прошлом году на дорогах в авариях погибли 20 308 человек. Эта цифра на 12% меньше показателей за аналогичный период 2015 года.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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