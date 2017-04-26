37
26 апреля 2017, 16:28
ГИБДД составила рейтинг угонов в Москве
По итогам прошлого года чаще всего в Москве угоняли Hyundai Solaris. Об этом стало известно от Автоинспекции столицы. Всего за 12 месяцев в городе было зафиксировано 5 946 автомобильных краж и угонов.
Также в числе популярных у злоумышленников машин находятся Kia Rio, Mazda3, Ford Focus и Toyota Camry. Примечательно, что большую часть угнанных машин удалось вернуть владельцам. Так, за отчетный период было обнаружено и возвращено 4 554 авто, а в 2015-м показатель составил 4 338 единиц.
Согласно статистике, чаще всего в прошлому году автомобили угоняли в Северо-Восточном и Южном округах столицы. Что касается времени суток, то 34% краж и угонов приходится на утренние часы.
По мнению экспертов, на рост краж Solaris и Rio оказывает влияние завода в Санкт-Петербурге, где производятся оба автомобиля. Эти машины угоняются, в первую очередь, под разборку на запчасти, которые затем поставляются в другие регионы.
Читайте по теме
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Читайте по теме
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
Не сильно люблю писать отзывы, но об сервисе PitLine промолчать не могу.Впервые случилось пройти плановое ТО за 20 мин и не поверите, всего за 4500!!!!!Мега приятно удивлен и ценами и скоростью!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное