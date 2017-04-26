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26 апреля 2017, 16:28

ГИБДД составила рейтинг угонов в Москве

По итогам прошлого года чаще всего в Москве угоняли Hyundai Solaris. Об этом стало известно от Автоинспекции столицы. Всего за 12 месяцев в городе было зафиксировано 5 946 автомобильных краж и угонов.
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Также в числе популярных у злоумышленников машин находятся Kia Rio, Mazda3, Ford Focus и Toyota Camry. Примечательно, что большую часть угнанных машин удалось вернуть владельцам. Так, за отчетный период было обнаружено и возвращено 4 554 авто, а в 2015-м показатель составил 4 338 единиц.

Согласно статистике, чаще всего в прошлому году автомобили угоняли в Северо-Восточном и Южном округах столицы. Что касается времени суток, то 34% краж и угонов приходится на утренние часы.

По мнению экспертов, на рост краж Solaris и Rio оказывает влияние завода в Санкт-Петербурге, где производятся оба автомобиля. Эти машины угоняются, в первую очередь, под разборку на запчасти, которые затем поставляются в другие регионы.

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Отзывы по теме
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
мороз
Билет 20 вопрос 1
На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
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ГИБДД составила рейтинг угонов в Москве
Также в числе популярных у злоумышленников машин находятся Kia Rio, Mazda3, Ford Focus и Toyota Camry. Примечательно, что большую часть угнанных машин удалось вернуть владельцам. Так, за отчетный период было обнаружено и возвращено 4 554 авто, а в 2015-м показатель составил 4 338 единиц.Согласно статистике, чаще всего в прошлому году автомобили угоняли в Северо-Восточном и Южном округах столицы. Что касается времени суток, то 34% краж и угонов приходится на утренние часы.По мнению экспертов, на рост краж Solaris и Rio оказывает влияние завода в Санкт-Петербурге, где производятся оба автомобиля. Эти машины угоняются, в первую очередь, под разборку на запчасти, которые затем поставляются в другие регионы.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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