ГИБДД спросила россиян о готовности носить световозвращатели
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Исследование проводилось с целью определения дальнейших направлений работы в этой сфере. Всего в опросах приняли участие более 18 тысяч человек. Выяснилось, что 80% респондентов знают о пользе элементов.
Опрошенные либо становились участниками социальной акции, либо слышали об этом из СМИ. Остальные 20 % респондентов ничего не знают о световозвращающих элементах.
90 % согласны с тем, что это эффективное средство в темное время суток для безопасности пешеходов, а 57 % считают, что достойной альтернативы световозвращателям нет. Однако 9 % отметили, что если водитель невнимателен, никакие элементы на пешеходах или их вещах не помогут.
31 % не знают, где продаются такие элементы, поэтому их не используют, а 13 % не нравится их дизайн. Они полагают, что если бы значки, подвески, наклейки, браслеты были стильными и модными, они смогли бы стать популярными.
Каждый 10-й опрошенный отметил, что световозвращатели стоят слишком дорого (сейчас - от 50 рублей), а 44 % полагают, что, для того чтобы их чаще использовали, нужно раздавать их бесплатно. 21 % опрошенных считают, что ношение таких элементов должно быть закреплено законом, а 14 % — что элементы нужно активнее пропагандировать. 5 % не верят в их эффективность, а 7 % отмечают, что в любом случае носить их не будут.
Что касается наиболее удобных мест приобретения световозвращателей, большинство участников опроса — 59 %, считают, что их необходимо распространять через магазины и супермаркеты. 25 % проголосовали за АЗС, а менее 10 % выбрали уличные киоски, аптечные пункты, почтовые отделения и офисы банков.
ГИБДД намерена вести дальнейшую пропаганду световозвращателей и будет думать над тем, как сделать их доступнее для приобретения и интереснее по дизайну. Возможно, за разработку макетов таких элементов возьмутся известные дизайнеры, можно было бы даже организовать конкурс самых креативных решений. Это помогло бы продвижению элементов.
Добавим, с 1 июля 2015 года, согласно поправкам в КоАП, пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на одежде при движении в темное время суток по дороге или обочине вне населенного пункта.
В 2014 году ГИБДД уже проводила опрос среди пешеходов на тему: «Что вы делаете для того, чтобы водитель видел вас в темное время суток?». Половина респондентов ответили, что ничего не делают, и заметить их - обязанность водителя.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
ГИБДД спросила россиян о готовности носить световозвращатели
Опрошенные либо становились участниками социальной акции, либо слышали об этом из СМИ. Остальные 20 % респондентов ничего не знают о световозвращающих элементах. 90 % согласны с тем, что это эффективное средство в темное время суток для безопасности пешеходов, а 57 % считают, что достойной альтернативы световозвращателям нет. Однако 9 % отметили, что если водитель невнимателен, никакие элементы на пешеходах или их вещах не помогут. 31 % не знают, где продаются такие элементы, поэтому их не используют, а 13 % не нравится их дизайн. Они полагают, что если бы значки, подвески, наклейки, браслеты были стильными и модными, они смогли бы стать популярными. Каждый 10-й опрошенный отметил, что световозвращатели стоят слишком дорого (сейчас - от 50 рублей), а 44 % полагают, что, для того чтобы их чаще использовали, нужно раздавать их бесплатно. 21 % опрошенных считают, что ношение таких элементов должно быть закреплено законом, а 14 % — что элементы нужно активнее пропагандировать. 5 % не верят в их эффективность, а 7 % отмечают, что в любом случае носить их не будут. Что касается наиболее удобных мест приобретения световозвращателей, большинство участников опроса — 59 %, считают, что их необходимо распространять через магазины и супермаркеты. 25 % проголосовали за АЗС, а менее 10 % выбрали уличные киоски, аптечные пункты, почтовые отделения и офисы банков. ГИБДД намерена вести дальнейшую пропаганду световозвращателей и будет думать над тем, как сделать их доступнее для приобретения и интереснее по дизайну. Возможно, за разработку макетов таких элементов возьмутся известные дизайнеры, можно было бы даже организовать конкурс самых креативных решений. Это помогло бы продвижению элементов. Добавим, с 1 июля 2015 года, согласно поправкам в КоАП, пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы на одежде при движении в темное время суток по дороге или обочине вне населенного пункта. В 2014 году ГИБДД уже проводила опрос среди пешеходов на тему: «Что вы делаете для того, чтобы водитель видел вас в темное время суток?». Половина респондентов ответили, что ничего не делают, и заметить их - обязанность водителя.
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