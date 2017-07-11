11 июля 2017, 18:13
ГИБДД вводит запрет на оставление детей в автомобиле без присмотра
Замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин заявил, что с 12 июля 2017 года вводятся новые поправки в ПДД. В соответствии с ними, водители, оставившие детей младше семи лет в салоне автомобиля без присмотра совершеннолетнего лица, будут оштрафованы.
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Более строгими стали и требования к перевозке несовершеннолетних. Если раньше законодательство допускало некоторые поблажки, то сейчас правило одно - детям до 12 лет можно находиться на переднем сиденье только в автокресле. При этом удерживающее устройство должно быть сертифицированным и соответствовать весу и росту ребенка. Если ребенок старше 7 лет, то допускается поездка на заднем сиденье с использованием стандартного ремня безопасности. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 3000 рублей.
Новые правила должны сделать перевозку детей более безопасной и снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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