6 июня 2017, 13:53
Гибрид мощностью 1 000 л.с. запатентован в Испании
Суперкар Boreas будет представлен в Испании в середине июня на марафоне «24 часа Ле-Мана», после чего он дебютирует на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Информации о новинке пока немного.
Пока продемонстрирован лишь логотип марки, тизер с фарами головного света и видеоролик, в котором можно увидеть различные детали автомобиля, включая подвеску.
Новинку оснащают гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Мощность превысит 1 000 л.с., а запас хода на электротяге составит около 100 км. Двигатель будет создан «совместно с крупным автопроизводителем», однако останется собственностью Boreas.
Марка названа в честь бога Борея из греческой мифологии, повелителя северного ветра, у которого было 12 детей. В связи с этим фирма намерена сделать лишь 12 суперкаров, причем каждый из них получит особенный внешний вид.
Добавим, что на данный момент в Испании есть еще один производитель суперкаров – GTA. Марка выпускает модель Spano, которая оснащается 7,9-литровым твин-турбо мотором V10, выдающим 925 л.с. и 1220 Нм крутящего момента. До скорости 100 км/ч такая машина ускоряется за 2,9 сек. Максимальная скорость составит 370 км/ч.
Boreas Project from DSD Design & Motorsport on Vimeo.
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