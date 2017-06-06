6 июня 2017, 13:53

Гибрид мощностью 1 000 л.с. запатентован в Испании

Суперкар Boreas будет представлен в Испании в середине июня на марафоне «24 часа Ле-Мана», после чего он дебютирует на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Информации о новинке пока немного.
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Пока продемонстрирован лишь логотип марки, тизер с фарами головного света и видеоролик, в котором можно увидеть различные детали автомобиля, включая подвеску.
 
Новинку оснащают гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Мощность превысит 1 000 л.с., а запас хода на электротяге составит около 100 км. Двигатель будет создан «совместно с крупным автопроизводителем», однако останется собственностью Boreas.
 
Марка названа в честь бога Борея из греческой мифологии, повелителя северного ветра, у которого было 12 детей. В связи с этим фирма намерена сделать лишь 12 суперкаров, причем каждый из них получит особенный внешний вид.
 
Добавим, что на данный момент в Испании есть еще один производитель суперкаров – GTA. Марка выпускает модель Spano, которая оснащается 7,9-литровым твин-турбо мотором V10, выдающим 925 л.с. и 1220 Нм крутящего момента. До скорости 100 км/ч такая машина ускоряется за 2,9 сек. Максимальная скорость составит 370 км/ч.

Boreas Project from DSD Design & Motorsport on Vimeo.

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Гибрид мощностью 1 000 л.с. запатентован в Испании
Пока продемонстрирован лишь логотип марки, тизер с фарами головного света и видеоролик, в котором можно увидеть различные детали автомобиля, включая подвеску. Новинку оснащают гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. Мощность превысит 1 000 л.с., а запас хода на электротяге составит около 100 км. Двигатель будет создан «совместно с крупным автопроизводителем», однако останется собственностью Boreas. Марка названа в честь бога Борея из греческой мифологии, повелителя северного ветра, у которого было 12 детей. В связи с этим фирма намерена сделать лишь 12 суперкаров, причем каждый из них получит особенный внешний вид. Добавим, что на данный момент в Испании есть еще один производитель суперкаров – GTA. Марка выпускает модель Spano, которая оснащается 7,9-литровым твин-турбо мотором V10, выдающим 925 л.с. и 1220 Нм крутящего момента. До скорости 100 км/ч такая машина ускоряется за 2,9 сек. Максимальная скорость составит 370 км/ч.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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