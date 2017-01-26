Гибрид Toyota Prius вернется на российский рынок

Поставки в дилерские центры РФ гибридной модели Toyota Prius, презентация которой состоялась в 2015 году, возобновятся в марте. Продажи были приостановлены в 2009 году.
Автомобиль построен на базе модульной платформы Toyota New Global Architecture. Премьера IV генерации Prius состоялась в конце 2015 года на автосалоне во Франкфурте.
Автомобиль создан по мотивам водородной модели Mirai, его силовая установка суммарной мощностью 150 л.с. включает 1,8-литровый бензиновый мотор 98 л.с. и 72-сильный электродвигатель. Расход топлива на 100 км пути составляет 3,1 литра.
| Стал обладателем (счастливым или ... покажет время) тойота-приус 05/ 2009 г.в. из голландии, в 30 кузове, объем 1.8, не могу пробить вин код JTDKN36U305013544 узнать комплектацию машины, историю, возможно-ли установка камеры заднего вида с выходом на существующий жк сенсорный монитор, есть функция ...
Автомобиль построен на базе модульной платформы Toyota New Global Architecture. Премьера IV генерации Prius состоялась в конце 2015 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль создан по мотивам водородной модели Mirai, его силовая установка суммарной мощностью 150 л.с. включает 1,8-литровый бензиновый мотор 98 л.с. и 72-сильный электродвигатель. Расход топлива на 100 км пути составляет 3,1 литра.
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