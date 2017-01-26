26 января 2017, 12:57

Гибрид Toyota Prius вернется на российский рынок

Поставки в дилерские центры РФ гибридной модели Toyota Prius, презентация которой состоялась в 2015 году, возобновятся в марте. Продажи были приостановлены в 2009 году.
Автомобиль построен на базе модульной платформы Toyota New Global Architecture. Премьера IV  генерации Prius состоялась в конце 2015 года на автосалоне во Франкфурте.
 
Автомобиль создан по мотивам водородной модели Mirai, его силовая установка суммарной мощностью 150 л.с. включает 1,8-литровый бензиновый мотор 98 л.с. и 72-сильный электродвигатель. Расход топлива на 100 км пути составляет 3,1 литра.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Prius 1.8 CVT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхетчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателягибридный
Мощность, л.с./ об/мин98
Объем двигателя1797
Тип трансмисиивариатор
Приводпередний
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Форум Toyota Prius
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Гибрид Toyota Prius вернется на российский рынок
Автомобиль построен на базе модульной платформы Toyota New Global Architecture. Премьера IV  генерации Prius состоялась в конце 2015 года на автосалоне во Франкфурте.  Автомобиль создан по мотивам водородной модели Mirai, его силовая установка суммарной мощностью 150 л.с. включает 1,8-литровый бензиновый мотор 98 л.с. и 72-сильный электродвигатель. Расход топлива на 100 км пути составляет 3,1 литра.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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