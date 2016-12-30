Гибридные технологии внедрят в Nissan Qashqai

Автоконцерн планирует создать модель по примеру Mitsubishi Outlander. Альянс Renault-Nissan недавно стал владельцем 34 % акций компании, теперь бренды ищут взаимовыгодные решения в применении имеющихся наработок.
Так, на Qashqai производители могут установить силовой агрегат от Outlander PHEV, которую разработчики наделили гибридными технологиями.
По мнению экспертов, будущее за электромобилями, однако в настоящее время для перехода нужен своеобразный «мост», в качестве которого выступят гибридные транспортные средства. В связи с этим инженеры Nissan работают над созданием такой модели, предназначенной для европейского рынка.
Добавим, что пока бренды ведут переговоры, и официальной информации нет.
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Так, на Qashqai производители могут установить силовой агрегат от Outlander PHEV, которую разработчики наделили гибридными технологиями. По мнению экспертов, будущее за электромобилями, однако в настоящее время для перехода нужен своеобразный «мост», в качестве которого выступят гибридные транспортные средства. В связи с этим инженеры Nissan работают над созданием такой модели, предназначенной для европейского рынка. Добавим, что пока бренды ведут переговоры, и официальной информации нет.
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