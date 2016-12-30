30 декабря 2016, 14:19

Гибридные технологии внедрят в Nissan Qashqai

Автоконцерн планирует создать модель по примеру Mitsubishi Outlander. Альянс Renault-Nissan недавно стал владельцем 34 % акций компании, теперь бренды ищут взаимовыгодные решения в применении имеющихся наработок.
Так, на Qashqai производители могут установить силовой агрегат от Outlander PHEV, которую разработчики наделили гибридными технологиями.
 
По мнению экспертов, будущее за электромобилями, однако в настоящее время для перехода нужен своеобразный «мост», в качестве которого выступят гибридные транспортные средства. В связи с этим инженеры Nissan работают над созданием такой модели, предназначенной для европейского рынка.
 
Добавим, что пока бренды ведут переговоры, и официальной информации нет. 

Комплектации и технические характеристики

Nissan Qashqai XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл10.7
Загородный цикл6
Смешанный цикл7.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Тест Nissan Qashqai: вторая колонна
Хорошая машина. Лично тестил, удобная.
Reznikov
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Гибридные технологии внедрят в Nissan Qashqai
Так, на Qashqai производители могут установить силовой агрегат от Outlander PHEV, которую разработчики наделили гибридными технологиями. По мнению экспертов, будущее за электромобилями, однако в настоящее время для перехода нужен своеобразный «мост», в качестве которого выступят гибридные транспортные средства. В связи с этим инженеры Nissan работают над созданием такой модели, предназначенной для европейского рынка. Добавим, что пока бренды ведут переговоры, и официальной информации нет. 
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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