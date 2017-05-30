30 мая 2017, 17:32

Гибридный суперкар Mercedes-AMG окажется 1000-сильным

Стали известны подробности гибридного суперкара Mercedes-AMG Project One, который должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте. Всего компания выпустит 275 экземпляров этой модели.
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В состав силовой установки войдут 1,6-литровый бензиновый V6 мощностью 748 л. с. и 4 электромотора суммарной отдачей 408 сил. При этом два электромотора расположатся на передней оси, еще по одному будет использовано для коленвала и привода турбины. Масса гиперкара составит всего 1300 кг, поэтому очевидно, что динамические характеристики модели будут впечатляющими. В качестве трансмиссии выступит 8-ступенчатый «робот» с одним сцеплением.

В целях повышения ресурса максимальные обороты ограничены до 11 000 об/мин, а холостые обороты снижены с 4 000 до 2 000. По официальным данным, ресурс агрегата составит около 50 тыс. км, после чего потребуется капитальный ремонт.

На сегодняшний день все экземпляры гибридного гиперкара Mercedes-AMG уже распроданы. Стоимость каждого составила минимум 2,2 млн евро.

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Гибридный суперкар Mercedes-AMG окажется 1000-сильным
{{material_119322}} В состав силовой установки войдут 1,6-литровый бензиновый V6 мощностью 748 л. с. и 4 электромотора суммарной отдачей 408 сил. При этом два электромотора расположатся на передней оси, еще по одному будет использовано для коленвала и привода турбины. Масса гиперкара составит всего 1300 кг, поэтому очевидно, что динамические характеристики модели будут впечатляющими. В качестве трансмиссии выступит 8-ступенчатый «робот» с одним сцеплением.В целях повышения ресурса максимальные обороты ограничены до 11 000 об/мин, а холостые обороты снижены с 4 000 до 2 000. По официальным данным, ресурс агрегата составит около 50 тыс. км, после чего потребуется капитальный ремонт.На сегодняшний день все экземпляры гибридного гиперкара Mercedes-AMG уже распроданы. Стоимость каждого составила минимум 2,2 млн евро.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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