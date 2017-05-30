30 мая 2017, 17:32
Гибридный суперкар Mercedes-AMG окажется 1000-сильным
Стали известны подробности гибридного суперкара Mercedes-AMG Project One, который должен дебютировать осенью этого года на автосалоне во Франкфурте. Всего компания выпустит 275 экземпляров этой модели.
Ранее мы писали
Руководство концерна Daimler одобрило проект строительства завода по производству аккумуляторов для электрокаров ...Читать далее
В целях повышения ресурса максимальные обороты ограничены до 11 000 об/мин, а холостые обороты снижены с 4 000 до 2 000. По официальным данным, ресурс агрегата составит около 50 тыс. км, после чего потребуется капитальный ремонт.
На сегодняшний день все экземпляры гибридного гиперкара Mercedes-AMG уже распроданы. Стоимость каждого составила минимум 2,2 млн евро.
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное