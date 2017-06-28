28 июня 2017, 10:08

Гипермаркеты должны будут строить съезды на федеральные дороги

Депутаты российской Госдумы большинством голосов приняли законопроект, который обязывает торговые центры строить транспортные съезды на федеральные магистрали. Документ принят в первом чтении.
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Нововведения касаются крупных торговых центров, тех, что расположены рядом с федеральными трассами и имеют общую площадь более 10 000 кв. метров. При этом региональные и местные власти получат право обязывать гипермаркеты подсоединяться к дорогам регионального, межмуниципального и местного значения.
 
Авторы идеи рассчитывают, что одобрение поправок позволит сэкономить часть бюджетных средств.

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ПДД
Очень крутой раздел
pikapika
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DDKotAvto
тонирование стекол
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Гипермаркеты должны будут строить съезды на федеральные дороги
Нововведения касаются крупных торговых центров, тех, что расположены рядом с федеральными трассами и имеют общую площадь более 10 000 кв. метров. При этом региональные и местные власти получат право обязывать гипермаркеты подсоединяться к дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Авторы идеи рассчитывают, что одобрение поправок позволит сэкономить часть бюджетных средств.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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