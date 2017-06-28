28 июня 2017, 10:08
Гипермаркеты должны будут строить съезды на федеральные дороги
Депутаты российской Госдумы большинством голосов приняли законопроект, который обязывает торговые центры строить транспортные съезды на федеральные магистрали. Документ принят в первом чтении.
Нововведения касаются крупных торговых центров, тех, что расположены рядом с федеральными трассами и имеют общую площадь более 10 000 кв. метров. При этом региональные и местные власти получат право обязывать гипермаркеты подсоединяться к дорогам регионального, межмуниципального и местного значения.
Авторы идеи рассчитывают, что одобрение поправок позволит сэкономить часть бюджетных средств.
Читайте по теме
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
27.06.2017, 08:07
Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
21.06.2017, 10:25
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Читайте по теме
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
27.06.2017, 08:07
Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
21.06.2017, 10:25
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Очень крутой раздел
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное