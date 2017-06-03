Глава «АвтоВАЗа» во время ПМЭФ опроверг увольнение 2 000 сотрудников
Руководитель автомобильной компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что производитель не намерен увольнять своих сотрудников. Если в компании и произойдет сокращение, то не столь масштабное, как описывают СМИ.
Отвечая на вопросы журналистов, о том, уволит ли российская компания 2 000 сотрудников, Мор ответил, что можно ожидать лишь запланированного сокращения числа сотрудников от перехода людей в индустриальный парк или другие фирмы в текущем году. Это означает, что персоналу предложат постоянные должности у резидентов с аналогичной оплатой труда.
«План заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением «АвтоВАЗа» и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет», — заявил Мор.
Ранее Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017 сообщил, что до конца года более 2 000 работников могут попасть под сокращения. Теперь глава «АвтоВАЗа» пояснил, что речь шла о планируемом уменьшении численности в этом году от перехода людей в индустриальный парк или другие компании. Персоналу будут предложены места у резидентов индустриального парка — с аналогичной зарплатой и условиями труда. Также некоторых сотрудников могут перевести к сторонним компаниям или к поставщикам, которые будут размещаться в индустриальном парке.
По информации СМИ, первым резидентом парка стала компания «Металлист-Самара», которая производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей. До конца 2017 года организация планирует создать около рабочих мест.
Читайте по теме
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Всемогущий Grade-X пришел на рынок, чтобы вытеснить ДСТ-14Т
04.06.2016, 09:19
Некачественному шасси на «АвтоВАЗе» ставят заслон
31.05.2016, 15:28
Читайте по теме
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Всемогущий Grade-X пришел на рынок, чтобы вытеснить ДСТ-14Т
04.06.2016, 09:19
Некачественному шасси на «АвтоВАЗе» ставят заслон
31.05.2016, 15:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное