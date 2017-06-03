3 июня 2017, 21:46

Глава «АвтоВАЗа» во время ПМЭФ опроверг увольнение 2 000 сотрудников

Руководитель автомобильной компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что производитель не намерен увольнять своих сотрудников. Если в компании и произойдет сокращение, то не столь масштабное, как описывают СМИ.
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Отвечая на вопросы журналистов, о том, уволит ли российская компания 2 000 сотрудников, Мор ответил, что можно ожидать лишь запланированного сокращения числа сотрудников от перехода людей в индустриальный парк или другие фирмы в текущем году. Это означает, что персоналу предложат постоянные должности у резидентов с аналогичной оплатой труда.
 
«План заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением «АвтоВАЗа» и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет», — заявил Мор.
 
Ранее Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017 сообщил, что до конца года более 2 000 работников могут попасть под сокращения. Теперь глава «АвтоВАЗа» пояснил, что речь шла о планируемом уменьшении численности в этом году от перехода людей в индустриальный парк или другие компании. Персоналу будут предложены места у резидентов индустриального парка — с аналогичной зарплатой и условиями труда. Также некоторых сотрудников могут перевести к сторонним компаниям или к поставщикам, которые будут размещаться в индустриальном парке.
 
По информации СМИ, первым резидентом парка стала компания «Металлист-Самара», которая производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей. До конца 2017 года организация планирует создать около рабочих мест.
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Форум ВАЗ 2120 Надежда
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Глава «АвтоВАЗа» во время ПМЭФ опроверг увольнение 2 000 сотрудников
Отвечая на вопросы журналистов, о том, уволит ли российская компания 2 000 сотрудников, Мор ответил, что можно ожидать лишь запланированного сокращения числа сотрудников от перехода людей в индустриальный парк или другие фирмы в текущем году. Это означает, что персоналу предложат постоянные должности у резидентов с аналогичной оплатой труда. «План заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением «АвтоВАЗа» и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет», — заявил Мор. Ранее Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017 сообщил, что до конца года более 2 000 работников могут попасть под сокращения. Теперь глава «АвтоВАЗа» пояснил, что речь шла о планируемом уменьшении численности в этом году от перехода людей в индустриальный парк или другие компании. Персоналу будут предложены места у резидентов индустриального парка — с аналогичной зарплатой и условиями труда. Также некоторых сотрудников могут перевести к сторонним компаниям или к поставщикам, которые будут размещаться в индустриальном парке. По информации СМИ, первым резидентом парка стала компания «Металлист-Самара», которая производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей. До конца 2017 года организация планирует создать около рабочих мест.
2017-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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