10 февраля 2017, 17:13

Глава «АвтоВАЗа» заявил о проблемах с поставщиками

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, подводя итоги прошлого года, заявил, что компания не смогла выпустить и продать около 10 000 автомобилей из-за проблем с поставщиками.
«У нас в третьем и четвертом квартале были некоторые трудности с поставщиками. Из-за этого мы потеряли около 10 000 автомобилей в производстве и продажах», - заявил Николя Мор.
 
По его словам, все ошибки учтены и компания будет стремиться их избежать в нынешнем году. Кроме того, большую ставку делают на 2 модели Lada - универсал Vesta и его «кроссовую» версию.
 
«Мы попросили поставщиков быть готовыми к увеличению объемов продаж. Не хочется повторения 2016 года. Рассчитываем, что в 2017 году удастся реализовать на 20 тысяч авто больше, чем в прошлом году», - заявил глава «АвтоВАЗа».
 
Напомним, что по итогам прошлого года реализовано более 266 000 автомобилей компании. Бренд снизил чистый убыток до 49 млрд рублей - против 74 млрд годом ранее. Выручка выросла на 5 % - до 185 млрд рублей.
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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Глава «АвтоВАЗа» заявил о проблемах с поставщиками
«У нас в третьем и четвертом квартале были некоторые трудности с поставщиками. Из-за этого мы потеряли около 10 000 автомобилей в производстве и продажах», - заявил Николя Мор. По его словам, все ошибки учтены и компания будет стремиться их избежать в нынешнем году. Кроме того, большую ставку делают на 2 модели Lada - универсал Vesta и его «кроссовую» версию. «Мы попросили поставщиков быть готовыми к увеличению объемов продаж. Не хочется повторения 2016 года. Рассчитываем, что в 2017 году удастся реализовать на 20 тысяч авто больше, чем в прошлом году», - заявил глава «АвтоВАЗа». Напомним, что по итогам прошлого года реализовано более 266 000 автомобилей компании. Бренд снизил чистый убыток до 49 млрд рублей - против 74 млрд годом ранее. Выручка выросла на 5 % - до 185 млрд рублей.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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