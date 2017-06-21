21 июня 2017, 19:06

Глава Минпромторга озвучил план по выпуску автомобилей «Кортеж»

Объем выпуска автомобилей из проекта «Кортеж» составит более 1 000 машин в год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, таких показателей удастся добиться не сразу, но через 5 лет – наверняка.
^
Первая партия автомобилей «Кортеж» - 16 ед. - будет поставлена в Федеральную службу охраны уже до конца нынешнего года.
 
В модельную линейку должны войти четыре модели: седан, кроссовер, минивэн и лимузин. По предварительным данным, лимузин получит турбомотор объемом не менее 6 литров мощностью от 800 л.с., который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Техническое задание также регламентирует габариты (6 840 х 2 000 х 1 680 мм), колесную базу (4 800 мм) и массу (6 тонн) лимузина.
 
Патент на разработку имеет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). От предыдущего варианта четырехдверка отличается измененным дизайном фар головного света, другим передним бампером, а также оформлением задней крышки багажника. Базовый седан проекта «Кортеж» уже активно обкатывается на европейских дорогах. Так, в частности, тестовый прототип замечен во время испытаний в Швеции. Кузов этой же машины запечатлен во время тестового грунтования на автобусном заводе «ЛиАЗ» в подмосковном городе Ликино-Дулево.
 
Отметим, о том, что в России в скором времени появится автомобильная линейка для первых лиц государства, рассказал президент Владимир Путин по время «прямой линии» 15 июня. «Это будет целая новая линейка автомобилей отечественного производства», – заявил глава государства.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
Никитин
Jaguar E-Pace представят в июле
У+Q3+без+проблем+конкуренцию+выиграет, +яги+сейчас+кайфовые+аппараты+делают!
Алескей+
Автоцентр ГАЗ Ручьи | отзывы
Обновили парк маршруток. Закупили пять новых микроавтобусов ГАЗель Некст. Цена на машины в 2 раза ниже конкурентов. И обслуживание тоже. Машины оборудованы тахографами, видеорегистраторами и хорошими отопителями салона. Автобусы приобретались в автоцентре «Ручьи» на Руставели.
Егор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Глава Минпромторга озвучил план по выпуску автомобилей «Кортеж»
Первая партия автомобилей «Кортеж» - 16 ед. - будет поставлена в Федеральную службу охраны уже до конца нынешнего года. В модельную линейку должны войти четыре модели: седан, кроссовер, минивэн и лимузин. По предварительным данным, лимузин получит турбомотор объемом не менее 6 литров мощностью от 800 л.с., который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Техническое задание также регламентирует габариты (6 840 х 2 000 х 1 680 мм), колесную базу (4 800 мм) и массу (6 тонн) лимузина. Патент на разработку имеет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). От предыдущего варианта четырехдверка отличается измененным дизайном фар головного света, другим передним бампером, а также оформлением задней крышки багажника. Базовый седан проекта «Кортеж» уже активно обкатывается на европейских дорогах. Так, в частности, тестовый прототип замечен во время испытаний в Швеции. Кузов этой же машины запечатлен во время тестового грунтования на автобусном заводе «ЛиАЗ» в подмосковном городе Ликино-Дулево. Отметим, о том, что в России в скором времени появится автомобильная линейка для первых лиц государства, рассказал президент Владимир Путин по время «прямой линии» 15 июня. «Это будет целая новая линейка автомобилей отечественного производства», – заявил глава государства.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижний Новгород Пермский край Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG