21 июня 2017, 19:06
Глава Минпромторга озвучил план по выпуску автомобилей «Кортеж»
Объем выпуска автомобилей из проекта «Кортеж» составит более 1 000 машин в год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, таких показателей удастся добиться не сразу, но через 5 лет – наверняка.
Первая партия автомобилей «Кортеж» - 16 ед. - будет поставлена в Федеральную службу охраны уже до конца нынешнего года.
В модельную линейку должны войти четыре модели: седан, кроссовер, минивэн и лимузин. По предварительным данным, лимузин получит турбомотор объемом не менее 6 литров мощностью от 800 л.с., который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Техническое задание также регламентирует габариты (6 840 х 2 000 х 1 680 мм), колесную базу (4 800 мм) и массу (6 тонн) лимузина.
Патент на разработку имеет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). От предыдущего варианта четырехдверка отличается измененным дизайном фар головного света, другим передним бампером, а также оформлением задней крышки багажника. Базовый седан проекта «Кортеж» уже активно обкатывается на европейских дорогах. Так, в частности, тестовый прототип замечен во время испытаний в Швеции. Кузов этой же машины запечатлен во время тестового грунтования на автобусном заводе «ЛиАЗ» в подмосковном городе Ликино-Дулево.
Отметим, о том, что в России в скором времени появится автомобильная линейка для первых лиц государства, рассказал президент Владимир Путин по время «прямой линии» 15 июня. «Это будет целая новая линейка автомобилей отечественного производства», – заявил глава государства.
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Комментарии пользователей
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| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
У+Q3+без+проблем+конкуренцию+выиграет, +яги+сейчас+кайфовые+аппараты+делают!
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